بينهم تامر وحماقي وأنغام.. 20 صورة من عزاء هاني شاكر بحضور نجوم الغناء

حضرت عددا من نجمات الفن مراسم عزاء المطرب الكبير هاني شاكر الذي أقيم مساء الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

نجمات في عزاء هاني شاكر

وكان من بينهن النجمات يسرا وليلى علوي ولبلبة وكارول سماحة ودنيا سمير غانم وميرفت أمين ونادية الجندي وزينة وجنات وإلهام شاهين ونرمين الفقي وهند صبري ونيللي كريم وسميرة سعيد وأنوشكا ونادية مصطفى ومنى عبدالغني وهالة صدقي ومنال سلامة وإيمي سمير غانم وهيفاء وهبي وأنغام ولطيفة وفاء عامر والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة دينا.

وزراء في عزاء هاني شاكر

وحرص 3 وزراء ومحافظ على حضور عزاء هاني شاكر، حيث قدم وزير الثقافة السابق أحمد فؤاد هنو، واجب العزاء لأسرة المطرب الراحل هاني شاكر أمير الغناء العربي.

كما قدم وزير البترول الأسبق سامح فهمي العزاء لأسرة هاني شاكر، وحرص على التواجد بجوار نجل أمير الغناء العربي.

وحرص أيضا اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة الأسبق على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل. وحضر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الحالي العزاء وقدم التعازي لأسرة الراحل.

اقرأ أيضا:

"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر

خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"



