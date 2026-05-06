خطفت المطربة بوسي الأنظار بأحدث إطلالة لها، حيث شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة.

تفاصيل إطلالة بوسي الجريئة

ونشرت بوسي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية فستان قصير يغلب عليه اللون الأسود، ما أبرز جمالها وأناقتها اللافتة.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، وحصدت الصور آلاف الإعجابات خلال وقت قصير من نشرها.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "أميرة الفن"، "قمر أوي"، "روعة يا نجمة"، "أجمل صوت".

آخر أعمال بوسي الفنية

شاركت بوسي في موسم رمضان 2026 بغناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان" لياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، ومنة فضالي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

