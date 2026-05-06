تصدر اسم النجمة الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بفستان زفاف في حفل "Met Gala 2026".

جورجينا بفستان زفاف في حفل "Met Gala 2026"

ونشرت جورجينا، صورا لها من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها بمصطلح فرنسي يستخدم في عالم الباليه، قائلة: "طريقة حمل الذراعين".

حفل "Met Gala" السنوي هذا العام، أقيم الإثنين الماضي في متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك الأمريكية، المتخصص في الموضة والأزياء، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم من أجل استعراض العديد من الإطلالات التي صنعت من قبل أبرز المتخصصين في عالم الموضة والأزياء.

وشهد حفل "Met Gala" حضور عدد كبير من أبرز النجوم من مختلف أنحاء العالم، كان من أبرز الحضور بيونسيه، نيكول كيدمان، كاتي بيري، أنجيلا بسيت، أدريان برودي، ذا روك، إيميلي بلانت، ستانلي توتشي، كولمان دومينجو، جعفر جاكسون، نيا لونج، كاميلا مينديز والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

جورجينا تشارك بفيلم "Soy Georgina"

وقدمت جورجينا مؤخرا فيلم "Soy Georgina" هو ينتمي للأعمال الوثائقية لـ"نيتفلكس"، عن حياة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وتتحدث الشابة الإسبانية، البالغة من العمر 27 عاما، عن تفاصيل من حياتها وعلاقتها برونالدو، منذ النظرة الأولى، كما ستكشف عن جانب من حياتها الأسرية رفقة أطفالها.

