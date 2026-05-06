شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور بإطلالة صيفية.

ونشرت تارا، صورها التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

تعيلقات الجمهور على إطلالة تارا عماد

وتفاعل الجمهور مع صورها وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ملكة، أحلى تارا، الحلوة، إيه الجمال ده، أحلى فنانة، جميلة".

"إفراج".. آخر أعمال تارا عماد في رمضان 2026

خاضت تارا عماد موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "إفراج" رفقة عمرو سعد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث "إفراج"، حول رجل بسيط يدعى عباس الريس من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة.

