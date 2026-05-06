لعب المطرب الراحل هاني شاكر دوراً هاماً في صعود أسهم نجومية المطرب حمادة هلال، وخاصة قبل طرح أول ألبوماته الغنائية.

وساهم هاني شاكر، الذي تقام اليوم صلاة الجنازة على جثمانه، في دعم حمادة هلال خلال مرحلة الإعداد لأول ألبوم قدمه في مشواره الفني.

حمادة هلال يتحدث عن دعم هاني شاكر



وتحدث حمادة هلال، في بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عبر منصات موقع "مصراوي"، عن موقف المطرب الراحل معه.

وقال هلال: "أغنية (الأيام) كانت ذاهبة لنجم كبير وهو الفنان الكبير هاني شاكر، الذي كان قدمه خيراً عليّ حينما طُرح الألبوم".

وتابع حمادة هلال: "سبحان الله، أول ما نزل الألبوم لم أشعر بنجاحه في البداية، فأصبت بالاكتئاب، حتى ذهبت إلى (رأس البر) ووجدت السيارات كلها هناك تشغل الأغنية، كنت أريد أن أقول للناس هذه أغنيتي أنا! واكتشفت أن النجاح كان يبدأ من الأقاليم أولاً ثم يصل للقاهرة، تماماً كما يحدث الآن حين يأتي النجاح من الخليج ثم يصل إلى مصر والعكس، ووقتها كنت قد أتممت الـ 15 عاماً".

هادي أبو اليزيد يوضح الكواليس



وتحدث الشاعر هادي أبو اليزيد، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، عن كواليس تنازل هاني شاكر عن أغنية "الأيام" دعماً لحمادة هلال.

وقال: "حمادة هلال كان في بداية مشواره ويستعد لتقديم أول ألبوم له مع شركة (هاي كواليتي) والمنتج الشهير طارق عبد الله، وفي نفس الفترة كان المطرب الراحل هاني شاكر يعد لألبومه، وكان من ضمن الأغاني التي اختارها أغنية (الأيام) من كلمات الشاعر مصطفى كامل".

وتابع: "وقتها سمع حمادة الأغنية وبدأ في دندنتها، وعندما سمعه الشاعر مصطفى كامل طلب من رحمه الله هاني شاكر التنازل عنها من أجل دعم موهبة حمادة هلال".

وأوضح: "وافق هاني شاكر لكنه اشترط أن يسمع أولاً صوت حمادة هلال، وبعد سماعه قرر التنازل عن الأغنية بكل شياكة ورقي ومحبة".

يُذكر أن أغنية "الأيام" صدرت في ألبوم حمل اسمها عام 1996، وهي من كلمات مصطفى كامل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أشرف عبده، وميكس أمير محروس.

حمادة هلال يتحدث عن كواليس أغنية "الآيام" مع مجدي الجلاد







