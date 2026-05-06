إعلان

باقة ورود من رئيس فلسطين وحجاب فيفي عبده وميرفت أمين.. لقطات من جنازة هاني شاكر

كتب : منال الجيوشي

04:08 م 06/05/2026 تعديل في 04:17 م
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    باقة ورود أرسلها الرئيس الفلسطيني في جنازة هاني شاكر (3)
  • عرض 22 صورة
    مصطفى كامل في جنازة الفنان هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    جنازة الفنان هاني شاكر (1)
  • عرض 22 صورة
    أيمن عزب وأشرف زكي من جنازة الفنان هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    فيفي عبده في جنازة الفنان الراحل هاني شاكر (2)
  • عرض 22 صورة
    فيفي عبده في جنازة الفنان الراحل هاني شاكر (4)
  • عرض 22 صورة
    مصطفىى قمر من جنازة هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    محمد ثروت من جنازة الفنانالراحل هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    سلاف فواخرجي من جنازة هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    الشيخ خالد الجندي من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    لبلبة في جنازة هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    بدء تجهيزات جنازة الفنان الراحل هاني شاكر (2)
  • عرض 22 صورة
    مسنودة على صديقاتها ميرفت أمين من جنازة الراحل هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    ميرفت أمين من جنازة أمير الغناء هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    طارق علام من جنازة الراحل هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    إيهاب توفيق من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    مصطفى قمر من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    الفنان حمادة هلال في جنازة أمير الغناء هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    أشرف زكي ومصطفى كامل من جنازة الفنان هاني شاكر
  • عرض 22 صورة
    جنازة الفنان هاني شاكر (2)
  • عرض 22 صورة
    جنازة الفنان هاني شاكر (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- أحمد مسعد وهاني رجب:

شهدت جنازة الفنان الكبير هاني شاكر، والتي أقيمت اليوم بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد، عددا من اللقطات، كان أبرزها:

ميرفت أمين وفيفي عبده بالحجاب

ظهرت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانة فيفي عبده، والإعلامية بوسي شلبي، بالحجاب في جنازة الفنان هاني شاكر.

الرئيس الفلسطيني يرسل باقة من الورود

حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إرسال باقة من الورود لجنازة الفنان هاني شاكر، كحضور رمزي أثناء تشييع الجثمان.

شخص يقبل صورة هاني شاكر

في مشهد مؤثر، قام أحد الأشخاص المشاركين في تشييع الجثمان، بتقبيل صورة الفنان هاني شاكر.

حضور نجوم الفن والإعلام

حضر الجنازة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مقدمتهم: لبلبة، هالة سرحان، فيفي عبده، بوسي شلبي، ميرفت أمين، نادية الجندي، نادية مصطفى، سلاف فواخرجي.

كما حضر الجنازة: أحمد موسى، أشرف زكي، مصطفى كامل، هشام عباس، إيهاب توفيق، أيمن عزب، حمادة هلال، مصطفى بكري، محسن جابر، خالد زكي، طارق علام.

جثمان هاني شاكر ملفوف بعمل مصر

ظهر نعش الفنان هاني شاكر ملفوفا بعلم مصر، وهو ما حدث مع عدد من نجوم الفن بينهم يوسف شاهين وأحمد زكي ومحمود ياسين.

نجله شريف في حالة من الذهول

ظهر شريف نجل الفنان الراحل هاني شاكر في حالة من الذهول، عقب خروج جثمان والده من مسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

بث مباشر للجنازة

قامت قناة الحياة بنقل بث مباشر لجنازة الفنان الكبير هاني شاكر، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عمل بث مباشر بعد جنازة الفنان أحمد زكي عام 2005.

اقرأ أيضا:

في حالة من الذهول.. نجل هاني شاكر يودّع والده في الجنازة

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي

باقة من الورود.. حضور رمزي للرئيس الفلسطيني في جنازة هاني شاكر

هاني شاكر جنازة هاني شاكر فيفي عبده ميرفت أمين الرئيس الفلسطيني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
حوادث وقضايا

القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
كمين القاهرة يوقف مغامرة حرامي الأسلاك وبحوزته كمية من الحشيش
حوادث وقضايا

كمين القاهرة يوقف مغامرة حرامي الأسلاك وبحوزته كمية من الحشيش
لأول مرة.. التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ البحري بشواطئ بورسعيد
أخبار المحافظات

لأول مرة.. التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ البحري بشواطئ بورسعيد
قريبًا.. جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليًا تستعد للظهور الأول بمصر
أخبار السيارات

قريبًا.. جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليًا تستعد للظهور الأول بمصر

بعد زيادة أسعار الباقات.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الإنترنت على هاتفك
اقتصاد

بعد زيادة أسعار الباقات.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الإنترنت على هاتفك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي