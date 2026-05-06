في حالة من الذهول.. نجل هاني شاكر يودّع والده في الجنازة

تصوير- أحمد مسعد وهاني رجب:

شهدت جنازة الفنان الكبير هاني شاكر، والتي أقيمت اليوم بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد، عددا من اللقطات، كان أبرزها:

ميرفت أمين وفيفي عبده بالحجاب

ظهرت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانة فيفي عبده، والإعلامية بوسي شلبي، بالحجاب في جنازة الفنان هاني شاكر.

الرئيس الفلسطيني يرسل باقة من الورود

حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إرسال باقة من الورود لجنازة الفنان هاني شاكر، كحضور رمزي أثناء تشييع الجثمان.

شخص يقبل صورة هاني شاكر

في مشهد مؤثر، قام أحد الأشخاص المشاركين في تشييع الجثمان، بتقبيل صورة الفنان هاني شاكر.

حضور نجوم الفن والإعلام

حضر الجنازة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مقدمتهم: لبلبة، هالة سرحان، فيفي عبده، بوسي شلبي، ميرفت أمين، نادية الجندي، نادية مصطفى، سلاف فواخرجي.

كما حضر الجنازة: أحمد موسى، أشرف زكي، مصطفى كامل، هشام عباس، إيهاب توفيق، أيمن عزب، حمادة هلال، مصطفى بكري، محسن جابر، خالد زكي، طارق علام.

جثمان هاني شاكر ملفوف بعمل مصر

ظهر نعش الفنان هاني شاكر ملفوفا بعلم مصر، وهو ما حدث مع عدد من نجوم الفن بينهم يوسف شاهين وأحمد زكي ومحمود ياسين.

نجله شريف في حالة من الذهول

ظهر شريف نجل الفنان الراحل هاني شاكر في حالة من الذهول، عقب خروج جثمان والده من مسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

بث مباشر للجنازة

قامت قناة الحياة بنقل بث مباشر لجنازة الفنان الكبير هاني شاكر، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عمل بث مباشر بعد جنازة الفنان أحمد زكي عام 2005.

