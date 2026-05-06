انتهاء مراسم تشييع جثمان الفنان هاني شاكر بحضور نجوم الفن

كتب : سهيلة أسامة

01:50 م 06/05/2026 تعديل في 02:14 م
    جنازة الفنان هاني شاكر (1)
    الفنان حمادة هلال في جنازة أمير الغناء هاني شاكر
    الفنان أشرف زكي
    الفنان خالد زكي
    الإعلامي أحمد موسى
    جنازة الفنان هاني شاكر (1)
    الفنان حمادة هلال
    جنازة الفنان هاني شاكر (2)
    جنازة الفنان هاني شاكر (4)
    جنازة الفنان هاني شاكر (3)
    لحظة خروج جثمان هاني شاكر من مسجد أبو شقة (1)
    لحظة خروج جثمان هاني شاكر من مسجد أبو شقة (2)
    جنازة الفنان هاني شاكر (5)
    نقيب المهن التمثلية أشرف زكي
    وداع مهيب للفنان هاني شاكر (2)
    وداع مهيب للفنان هاني شاكر (3)
    وداع مهيب للفنان هاني شاكر (1)
    وداع مهيب للفنان هاني شاكر (4)
    وداع مهيب للفنان هاني شاكر (5)
    وداع مهيب للفنان هاني شاكر (6)
    وداع مهيب للفنان هاني شاكر (7)
    وداع مهيب للفنان هاني شاكر (8)
    مصطفى كامل في جنازة الفنان هاني شاكر

انتهت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وخرج الجثمان من مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في مدينة الشيخ زايد، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الحضور.

حضور نجوم الفن

وشهدت الجنازة حضورًا واسعًا من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وكان من بين الحاضرين قيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز الإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

عزاء هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

