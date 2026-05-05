أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب العام الفنان مصطفى كامل، الحداد الرسمي على روح الفنان الكبير هاني شاكر، وذلك غدا الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، مع تعليق العمل في النقابة العامة وكافة فروعها بالمحافظات.

بيان رسمي من نقابة المهن الموسيقين

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي تقديرًا لمكانة الراحل الكبيرة في الساحة الفنية المصرية والعربية، ولما قدمه من إسهامات بارزة أثرت الحياة الموسيقية على مدار عقود، حيث كان رمزًا للفن الراقي وصوتًا مميزًا شكّل وجدان أجيال متعاقبة.

هاني شاكر ومشوار نجاح كبير

وأكد الفنان مصطفى كامل أن رحيل الفنان هاني شاكر يُعد خسارة كبيرة للوسط الفني، وكان بمثابة صديق عمره ومشوار نجاح كبير بينهم، مشيدا بمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات التي ستظل خالدة في ذاكرة الفن العربي.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة هاني شاكر

ورحل الفنان الكبير هاني شاكر عن عالمنا مساء الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.

وتقام جنازة الفنان الكبير ظهر غد الأربعاء بالشيخ زايد، بينما يقام العزاء يوم الخميس المقبل.

اقرأ أيضا

أبرزهم "لعبة جهنم" و"بنج كلي".. خريطة مسلسلات الأوف سيزون 2026

ابنة خالته معالي زايد.. تعرف على العائلة الفنية لـ هاني شاكر