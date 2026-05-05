ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهل الاجتماع باستعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار عن شهري مارس وإبريل، ومقارنته بذات الفترة من عامي 2024 و2025، إذ أظهرت المؤشرات تحقيق نمو متزايد في الإيرادات خلال هذه الفترة.

إنجازات أثرية ومشروعات ترميم وخدمات متطورة للزائرين

استعرض الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أبرز ما تم إنجازه في مختلف القطاعات، والتي شملت اكتشافات أثرية جديدة، ومشروعات ترميم، وأعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين.

إقبال دولي كبير على المعارض الخارجية

تناول الاجتماع الإقبال الكبير على معارض الآثار الخارجية المؤقتة منذ افتتاحها، حيث استقبل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في لندن نحو 68 ألف زائر منذ فبراير الماضي.

واستقبل معرض "كنوز الفراعنة" في روما نحو 322 ألف زائر منذ أكتوبر الماضي، فيما استقطب معرض "مصر القديمة تكشف عن أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية" في هونج كونج نحو 345 ألف زائر منذ نوفمبر الماضي، بما يعكس الإقبال العالمي على الحضارة المصرية القديمة.

قرارات جديدة لتوسيع المعارض الخارجية وتعزيز الانتشار الدولي

شهد الاجتماع الموافقة على استمرار جولة معرض "كنوز الفراعنة" ليعرض في عدد من المتاحف بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تنظيم معرض خارجي جديد حول كنوز مصر المغمورة تحت الماء، والمقرر إقامته العام المقبل بالولايات المتحدة.

تنظيم زيارة الطلاب عبر منصة "رحلة"

وافق المجلس على اعتماد لائحة السلوك وتعليمات الحجز والزيارة الخاصة بالرحلات المدرسية عبر منصة "رحلة"، التي أطلقتها الوزارة لحجز زيارات طلبة المدارس الحكومية، بما يضمن تنظيم الحجز وتعزيز استفادة الطلاب من المواقع الأثرية.

إتاحة زيارة المتاحف مجانًا في يوم المتاحف العالمي

وافق المجلس على السماح بدخول المصريين إلى المتاحف المفتوحة للزيارة مجانًا يوم الاثنين 18 مايو الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، باستثناء المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

اعتماد قرارات أثرية جديدة وترميم مواقع تاريخية

شمل الاجتماع اعتماد عدد من قرارات اللجان الدائمة للآثار، منها: تسجيل قطع أثرية مكتشفة حديثًا، وأعمال ترميم وصيانة في مساجد أثرية بالقليوبية والدقهلية، إضافة إلى تسجيل المقابر اليهودية بالإسكندرية واعتماد أعمال بعثات أثرية في عدد من المواقع.

اقرأ أيضًا:

"السياحة" تُحذر شركات الحج البري 2026 وتُحدد آخر موعد لدخول السعودية

توجيه مهم من "السياحة" بشأن الحج البري 2026- المسارات والاشتراطات الطبية