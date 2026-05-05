كشف مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة، عن مجموعة من الإرشادات المهمة التي ينبغي على الحاج اتباعها حال فقدان أي من متعلقاته الشخصية أو وثائقه الرسمية أثناء أداء المناسك، لضمان التعامل الصحيح مع الموقف دون تأثير على رحلته الإيمانية.

وأوضح "المصدر" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن أول ما يجب على الحاج فعله عند التعرض لمثل هذه المواقف هو التحلي بالهدوء التام، مشيرًا إلى أن التوتر والارتباك يعيقان التفكير السليم واتخاذ القرار الصحيح، مؤكدًا أهمية الاستعانة بالدعاء وطلب العون، ومنها قول: "اللهم راد الضالة وهادي الضلالة، رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك".

طريقة التعامل مع فقدان تصريح الحج أو بطاقة نسك

فيما يتعلق بفقدان تصريح الحج أو بطاقة "نسك"، شدد "المصدر" على أنه لا داعي للقلق، موضحًا أن بيانات الحجاج محفوظة إلكترونيًا على أنظمة وزارة الحج والعمرة، ويمكن الرجوع إليها بسهولة عبر تطبيق "نسك"، الذي يوفر نسخة رقمية من التصريح يمكن الاعتماد عليها.

وأضاف أنه في هذه الحالة يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب شؤون الحجاج أو المشرفين المرافقين، أو إلى أقرب مركز تابع لوزارة الحج والعمرة، إذ يتم التحقق من البيانات وإصدار بديل أو تفعيل النسخة الإلكترونية المعتمدة.

إجراءات فقدان الهاتف أو المحفظة والمتعلقات الثمينة

أشار "المصدر" في حالة فقدان الهاتف المحمول أو المحفظة أو أي من المتعلقات الثمينة، إلى ضرورة البحث أولًا بدقة في محيط الحاج وحقائبه وجيوبه، قبل الانتقال إلى خطوة التبليغ الرسمي، من خلال التوجه إلى أقرب نقطة شرطة أو رجل أمن لتحرير محضر فقد، بما يسهل عملية التتبع والاسترداد.

ولفت إلى أنه في حال فقدان الهاتف تحديدًا، يمكن الاستفادة من خاصية تحديد الموقع أو قفله عن بُعد إن أمكن، لتأمين البيانات الشخصية.

حلول إضافية وخدمات المفقودات داخل الحرم

أشار "المصدر المسؤول" إلى وجود مكاتب مخصصة للمفقودات داخل نطاق الحرم المكي، يتم من خلالها استقبال البلاغات والاستفسارات عن الأغراض المفقودة، إلى جانب وسائل تواصل إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أهمية اتباع إجراءات وقائية، مثل: عدم حمل جميع المستندات والأموال في مكان واحد، والاحتفاظ بنسخ إلكترونية من الوثائق المهمة كجواز السفر وتصريح الحج والتأشيرة.

ودعا إلى الاستفادة من خدمات حفظ الأمتعة داخل الحرم، والتي تُقدم بشكل مجاني لفترات مؤقتة، بما يتيح للحاج أداء مناسكه براحة وطمأنينة.

وأكد أن المقتنيات المفقودة يمكن تعويضها، بينما تبقى رحلة الحج ووقتها من أعظم الفرص التي لا ينبغي أن تتأثر بمثل هذه المواقف، مشددًا على أن الوعي والتنظيم هما خط الدفاع الأول لضمان حج آمن وميسر.

اقرأ أيضًا:

موعد أول وآخر رحلات الحج 2026.. وأماكن إصدار التذاكر

منذ أزمة 2016.. إيران ترسل حجاجًا إلى السعودية في تطور لافت لعودة العلاقات

انتهاء التفويج.. "السياحة": مراجعة نهائية لملفات الحجاج قبل انطلاق الحج 2026