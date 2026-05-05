خطفت بعض نجمات الفن العالميات الأنظار في حفل ميت جالا 2026 الذي أقيم في متحف متروبوليتان للفنون بإطلالات جذابة ومتنوعة، لكن بعضهن اخترن ارتداء إطلالات جريئة وخارجة عن المألوف.



في السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في حفل ميت جالا 2026، وفقا لـ "فوج".



بيونسيه جيزيل

ظهرت الفنانة الأمريكية بيونسيه جيزيل بفستان طويل باللون الفضي شفاف مزينا بتطريزات بنفس اللون ومزود بإكستنشن مصنوع من الفرو، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.



تايلا لورا

ارتدت المغنية الأفريقية تايلا لورا فستان طويل باللونين الفضي والبيبي بلو، يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر والخصر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وكوليه وخاتم.



سابرينا كاربنتر

أطلت الممثلة الأمريكية سابرينا كاربنتر بفستان مصنوع من الجلد من الأعلى والشيفون من الأسفل باللون الأسود ومزود بفتحة ساق جريئة، ونسقت معه حذاء بكعب عالي بنفس اللون، أما المكياج اعتمدت مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.



كاردي بي



ظهرت المغنية الأمريكية كاردي بي بجمبسوت شفاف مصنوع من الدانتيل منفوش من الأسفل وبأكمام غريبة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



أيو إديبيري

ارتدت الممثلة الأمريكية أيو إديبيري فستان طويل باللون الأبيض من الشيفون بقصة "الكب"، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.



كيم كارداشيان

ظهرت النجمة والإعلامية الأمريكية كيم كارداشيان بفستان قصير وضيق باللون البرتقالي اللامع، يتميز التصميم بأنه مفتوح من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج.



سيرينا ويليامز

أطلت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز بفستان قصير باللون الفضي اللامع، يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.



جايلا جيميا

ارتدت المغنية الأمريكية جايلا جيميا بفستان قصير باللون الموف من الشيفون مكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت معه غطاء للرأس بنفس اللون.

