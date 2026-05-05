ذاق ألم الفراق أكثر من مرة، وعرف مرارة الاشتياق لعزيز غاب وهو مرحلة المراهقة، عندما عاش لحظات رحيل والده فجأة، ثم اختبر الأمر مرات أخرى مع رحيل شقيقه ووالدته، لكن معاناته الأكبر كانت مع موت فلذة كبده ابنته قبل 15 عاما تقريبا، هو أمير الغناء العربي المطرب الكبير هاني شاكر الذي غادر عالمنا قبل ساعات.

كيف تحدث هاني شاكر عن موت ابنته؟

وقال هاني في حواره مع قناة الجديد اللبنانية: "فراق الضنا كان اكتر فراق كسرني، مفيش شك أن الواحد في حياته العادية بينسى الموت واللحظة دي بالتحديد، لإن مشاغل الحياة بتاخدك، وأنا في فترة مش طويلة فقدت ماجد أخويا وأمي رحلت، ووفاة دينا الله يرحمها من ساعتها ومع نزول القبر، حسيت إن الموت قريب مني جدا وإن حتة مني نزلت القبر".





وتابع "بتمنى أقابلها في أسرع وقت أكيد، وفاة الأم له ألمه، وكذلك الأخ، لكن الابن ربنا ما يوري حد، من ساعتها التفكير حتى في الحياة مش بالطريقة بتاعة زمان، إنك كنت ملهي. يوم القيامة والحساب بقى في دماغي وبفكر فيه كتير، حامل همه، وبتمنى اليوم اللي أحضنها فيه"، وأشار إلى أنه يزور قبر ابنته دائما مع زوجته نهلة لقراءة الفاتحة لها والحديث معها "هي وحشتني جدا يا رب تكوني سامعاني يا رب".

هاني شاكر يتمنى الموت المفاجئ لهذا السبب؟

وكشف هاني خلال اللقاء عن رغبته في أن يأتيه الموت فجأة، مشيرا إلى أنه لا يتمنى أن يكون العمر عمرين حتى يلتقي بأحبائه الذين فارقوه، قائلا "لا محبش العمر عمرين، كتير مع ضغط الحياة وعشان كل الناس اللي واحشني أروحلهم، وأتمنى الموت المفاجئ، مش بحب أتعذب ولا أعذب اللي حواليا، أحلى حاجة من عند ربنا مرة واحدة، بس دي سنة الحياة في يوم من الأيام هتكون مش قادر تمشي ولا تتحرك ولا تغني، إن شاء الله ربنا يتصرف معايا قبل المرحلة دي".





ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا في 3 مايو، بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في فرنسا، تاركا إرثا فنيا كبيرا على مستوى الغناء، ومن بين أشهر أغانيه "كده برضه يا قمر"، "علي الضحكاية"، "ماتهدديش"، "تخسري"، "الحلم الجميل"، "غلطة"، "جرحي أنا"، "بتحبيه"، "أحيانا"، "المفروض"، "اتمدت الإيدين".

