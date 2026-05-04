شاكيرا تتصدر التريند بعد حفل البرازيل.."تأخرت أكثر من ساعة عن موعدها"-صور

كتب : هاني صابر

11:37 ص 04/05/2026 تعديل في 11:37 ص
    شاكيرا في حفل البرازيل
    شاكيرا في حفل البرازيل
    شاكيرا في حفل البرازيل
    شاكيرا في حفل البرازيل

تصدرت النجمة ​​الكولومبية شاكيرا، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد حفلها الغنائي الذي أحيته أول أمس السبت على شاطئ كوباكابانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بحضور جماهيري استثنائي.

شاكيرا تحمل علم البرازيل بحفلها في ريو دي جانيرو

وقدمت شاكيرا، باقة من أبرز أغانيها وسط تفاعل جماهيري استثنائي، وأجواء احتفالية امتدت على طول الشاطئ، حيث دخلت المسرح حاملة العلم البرازيلي، ومرتدية "جامبسوت".

وتنقلت شاكيرا بين مجموعة من الإطلالات المتنوعة التي انسجمت مع الأداء الاستعراضي على المسرحن إذ ظهرت أولا بفستان قصير مكشوف بلوني الأخضر والزهري مع حذاء عالي الساقين من القماش ذاته، قبل أن تعتمد بدلة ملونة بالأخضر، والنيلي، والأصفر بتصميم محتشم ومغلق بالكامل، لتخلع الجاكيت لاحقًا كاشفةً عن "توب" من دون أكمام برسمة علم البرازيل.

حضور مليوني شخص حفل شاكيرا في البرازيل

ووفقا لـ"فرانس 24" أشارت بلدية ريو دي جانيرو إلى أن نحو مليوني شخص حضروا حفلة شاكيرا على الشاطئ البرازيلي الذي استضاف أشهر نجمات البوب في السنوات الأخيرة، إذ أحيت "مادونا" حفلا أمام 1,6 مليون شخص عام 2024، وغنت ليدي غاغا أشهر أغانيها أمام 2,1 مليون معجب العام الماضي.

وقبيل بدء الحفلة التي تأخر انطلاقها لأكثر من ساعة عن الموعد المحدد، حلقت في الأجواء مسيرات لتشكل صورة ذئبة، لقب شاكيرا الفني، وسط أجواء حماسية لدى الحاضرين.

وتقدر سلطات المدينة أن الحفل سيضخ أكثر من 160 مليون دولار في الاقتصاد المحلي، وأفاد مسؤولون في قطاع السياحة الوطني أن حجوزات الطيران ارتفعت بنسبة 80% هذا الأسبوع مقارنة بعام 2024.

"نتمنى الخسارة؟".. رئيس إنبي يعلق على مواجهة الأهلي ورسالته للاعبين
"نتمنى الخسارة؟".. رئيس إنبي يعلق على مواجهة الأهلي ورسالته للاعبين
