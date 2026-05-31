من بينهم أحمد سعد ومحمد رمضان.. إطلالات أثارت الجدل بين نجوم الفن

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية في جزيرة زنجبار في دولة تنزانيا، حيث استمتعت بأيام من الراحة والاستجمام وسط الأجواء الساحرة والطبيعة المطلة على البحر.

ونشرت جوري صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت في عدد من اللقطات وهي تستمتع بالأجواء الهادئة على الشاطئ وسط تفاعل كبير من متابعيها الذين أشادوا بجمال الصور.

تفاصيل إطلالات جوري بكر

وخطفت جوري الأنظار بإطلالاتها الأنيقة، إذ ظهرت في إحدى الصور بفستان أبيض طويل بينما تألقت في صورة أخرى بإطلالة صيفية عصرية داخل سيارة مكشوفة.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا جوجو"، "المكان تحفة"، "صور روعة"، "الله عليكي يا قمر".

مشاركة جوري بكر في مسلسلي "كلهم بيحبوا مودي" و"الست موناليزا"

خاضت جوري بكر دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان.

كما شاركت أيضا في مسلسل "الست موناليزا" الذي عرض ضمن دراما الجزء الأول من شهر رمضان، على شاشة mbc مصر، وشارك في بطولته مي عمر، سوسن بدر، أحمد مجدي.

