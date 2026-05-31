كريم عبدالعزيز يحقق أرقاما قياسية جديدة للسينما المصرية ويحصد إيرادات عيد الأضحي ب 7dogs

كتب : هاني صابر

02:09 م 31/05/2026

يواصل النجم كريم عبدالعزيز بفيلمه 7dogs تحقيق الأرقام القياسية في شباك تذاكر السينما المصرية.

إيرادات سفن دوجز في ٥ أيام

وقبل أن يكمل الفيلم أسبوع عرضه الأول وخلال 5 أيام عرض فقط حقق إيرادات وصلت إلى 104.313971 مليون جنيه ليعد الفيلم الأكثر تحقيقا لإفتتاحية عروضه حيث حقق الفيلم في أول عروضه ليلة وقفة عيد الأضحي المبارك إيرادات وصلت إلى 6.672938 مليون جنيه .

سفن دوجز يحصد ٢٦ مليون ثاني أيام العيد

كما احتفظ الفيلم لنفسه بصدارة قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا لايرادا يوميا بتحقيقه في ثاني أيام العيد وصل إلى 26.282408 مليون جنيه
ومع نهاية ايام العيد وصلت إيرادات الفيلم الى 104.313971 مليون جنيه.

ومع الأسابيع المقبلة يتوقع خبراء التوزيع السينمائي أن يحقق الفيلم رقما قياسيا لم يسبقه إليه فيلما عربيا أو اجنبيا في السوق المصري .

ويوضح الخبراء أن كريم عبد العزيز بفيلمه 7dogs يضيف أرقاما جديدة للسينما المصرية بعد أفلامه الفيل الأزرق وبيت الروبي والمشروع x التي تعد حجر الأساس في نادي المائة للأفلام العربية.

