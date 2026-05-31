كشف الفنان مجدي ياسين، عن تعرضه لعقر من قبل أحد الكلاب الضالة، موضحا تفاصيل الحادث عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

مجدي ياسين يكشف كواليس تعرضه لعقر من قبل كلب

وكتب مجدي ياسين: "أقسم بالله العظيم لن أترك هذا الموضوع أبدا وهيكون هو شغلتي لأن اللي حصل النهاردة خلف الـ 3 مدارس لم ولن يعدي مرور الكرام، وأنا ماشي هجم عليا كلب من الخلف برجلي الشمال من أسفل وأحدث جرح من خلال أنيابه وبسرعة ابني اخدنا إلى مستشفى بور فؤاد طبعا، وأخدنا أول جرعة من المصل وباقي أربع جرعات والحمد لله على ذلك".

وتابع: "ولكن الموضوع ده وكثرة الكلاب في بور فؤاد أصبحت ظاهرة لا يمكن السكوت عليها، الكلاب منتشرة بأعداد كبيرة في جميع المناطق ببور فؤاد وتتسبب في أولا انتشار الخوف والفزع بين أولادنا ونسائنا وبالذات طلاب المدارس، وأنني أناشد السيدة الفاضلة رئيسة الحي وجميع العاملين بالحي بسرعة اتخاذ قرار حازم لا رجعة فيه بتنظيف جميع شوارع بورفؤاد من هذه الكلاب الضالة والمسعورة حتى يطمئن الكل على أولاده وأسرته وعلى نفسه".

مضيفا: "هذه هي بداية إن لم أرى أي إجراء للموضوع ده لأنه أصبح منتشر واسألوا طوارئ مستشفى بورفؤاد سأتواصل مع أعلى القيادات وبالذات السيد المحترم أبو ليمون محافظ بورسعيد لأن الكلاب كترت جدا في الي كانت أهدى وأمن وأجمل منطقة بورفؤاد رجعوها زي ما كانت يا سادة".

من هو الفنان مجدي ياسين

الفنان مجدي ياسين هو ممثل مسرحي وتلفزيوني مصري من أبناء محافظة بورسعيد، وهو عضو نشط في فرقة بورسعيد القومية المسرحية. لمع اسمه كممثل مسرحي وشارك في العديد من الأعمال المحلية والعروض القومية.

