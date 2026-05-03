يبدأ عرض الفيلم السوداني "ملكة القطن" للمخرجة سوزانا ميرغني في دور العرض المصرية ابتداءً من 6 مايو المقبل.

ونال "ملكة القطن"، وهو من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، جوائز عديدة في مهرجانات دولية، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم (تمثال قناع توت عنخ آمون الفضي) في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان سالونيك السينمائي الدولي.

سوزانا ميرغني وحكايتها مع "ملكة القطن"



وتحدثت المخرجة السودانية سوزانا ميرغني، في حوارها مع "مصراوي"، عن فيلمها الروائي الطويل الأول "ملكة القطن"، والذي يأتي بعد فيلمها القصير "الست" الحائز على جوائز عديدة.

وقالت سوزانا: "استُلهم فيلم (ملكة القطن) من مزيج من ذكرياتي عن السودان، وعن القطن، وفترة المراهقة، وجدتي". وتابعت: "تربط القصة بين مواضيع مهمة في التاريخ السوداني؛ إذ كان لقب (ملكة القطن) جائزة تُمنح في مسابقات الجمال لفتاة تعمل في صناعة القطن خلال فترة الاستعمار البريطاني للسودان، وهو يرمز إلى النظام الأبوي والاستعمار والاستغلال الصناعي للمرأة، وشعرتُ بالحاجة إلى إعادة صياغة هذا اللقب".

وأوضحت: "في هذا الفيلم، أُحوّل مفهوم (ملكة القطن) إلى مفهوم يعكس بشكل أكبر فتاة سودانية تستيقظ على ذاتها، متجاوزةً الجمال والزواج لتُحدث تأثيرًا حقيقيًا في مجتمعها. بطلة الفيلم (نفيسة) هي جزء من جيل جديد من الفتيات السودانيات اللواتي يتجاوزن الأدوار المتوقعة منهن كزوجات وأمهات غير منخرطات في السياسة".

حرب السودان و"ملكة القطن"



ورداً على الصعوبات التي واجهتها في الفيلم، أجابت المخرجة: "لسوء الحظ، أصبحت الحرب مصدر قلق بالغ للشعب السوداني، ورغم أن فيلم (ملكة القطن) كُتب قبل الحرب ولم يتطرق إلى الفظائع الجارية في نصه، إلا أن إنتاج العمل تأثر بشكل كبير بنزوح طاقمه والممثلين السودانيين ومعاناتهم النفسية، فضلاً عن خيبة الأمل العاطفية الناجمة عن نقل مواقع التصوير من السودان إلى مصر".

وعن العلاقة بين فيلمها القصير "الست" و"ملكة القطن"، قالت: "لعدم وجود صناعة سينمائية رئيسية في السودان، نضطر أحيانًا إلى اتباع أساليب غير تقليدية، لذا قررتُ في عام 2020 إنتاج فيلم قصير تجريبي بعنوان (الست)، لعرض رؤيتي وإبراز مهارات طاقم العمل السوداني ومواهب الممثلين، ومعظمهم يخوضون تجربة التمثيل لأول مرة".

وتابعت: "في فيلم (ملكة القطن)، طورتُ الشخصيات بشكل أكبر، مانحةً البطلة (نفيسة) عمقًا ومشاعر وأحداثًا أكثر إثارة، وعلاقات أوثق مع أفراد أسرتها ومجتمع القرية. أما بالنسبة للجدة (الست) على وجه الخصوص، فنتعرف على ماضيها وقصتها والصدمة التي عاشتها خلال فترة الاستعمار البريطاني".

فيلم "ملكة القطن" في مصر



علقت سوزانا ميرغني على عرض "ملكة القطن" في مصر، ليكون ثالث فيلم سوداني يُعرض تجارياً بعد فيلمي "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، و"وداعاً جوليا" للمخرج محمد كردفاني.

وقالت: "يسرني أن أقدم للجمهور المصري لمحة عن السودان في أوقاتٍ أسعد قبل الحرب الدائرة، وهي الفترة التي كتبت فيها سيناريو الفيلم. ورغم حزني لعدم عرض الفيلم في السودان بسبب الوضع الراهن، إلا أنني سعيدة بعرضه في مصر، لا سيما مع ما تعلمناه من مخرجيها الكبار وأفلامهم الجميلة، إلى جانب وجود جالية سودانية كبيرة بها".

فريق فيلم "ملكة القطن"



الفيلم من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، مديرة التصوير فريدا مرزوق، موسيقى تصويرية أمين بوحافة، بطولة مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حسن محي الدين. وإنتاج كارولين دوب وديدار دومهري، بمشاركة آن ماري جاسر، أسامة بواردي، جيسيكا خوري، محمد حفظي، علاء كركوتي، ماهر دياب، جوتا فيت، جوليا آي بيترز، ستيفاني بلاتنر، سوزانا ميرغني، جوردون سبراج، مايكل أرنون، ولورين ديتريش، بالإضافة إلى المنتجين التنفيذيين ألكسندر فونك، ورشا أبو الريش.

وعُرض الفيلم في عدة مهرجانات دولية، منها الدورة الثانية والثمانون من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشيكاغو السينمائي الدولي، والدوحة السينمائي، وأيام قرطاج السينمائية.







