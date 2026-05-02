احتفل الفنان الشاب تميم يونس، مساء اليوم" السبت، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ تميم يونس رفقة زوجته، وتوجيه التهنئة لهم على الزواج

وأقيم حفل الزفاف داخل أحد المنازل بعيدًا عن أجواء الصخب في الفنادق الكبرى.

آخر أعمال تميم يونس

يذكر أن تميم يونس قدم في رمضان 2026 برنامج الكاميرا الخفية، والذي استضاف فيه عدد كبير من نجوم الفن ومنهم أحمد العوضي، محمد أنور، انتصار، ريهام عبد الغفور،محمد لطفي، وحقق مستوى انتشار كبير على مستوى برامج المقابل.

كما شارك تميم يونس في فيلم الشاطر، بطولة أمير كرارة، من تأليف وإخراج أحمد الجندي، مصطفى غريب، هنا الزاهد، محمد القس، عادل كرم، خالد الصاوي وآخرين.

من هو تميم يونس

تميم يونس، ممثل ومطرب مصري، شارك بالتمثيل في فيلم لا مؤاخذة عام 2014، حيث قام بدور (مدرب الجودو)، وفيلم ليل خارجي عام 2018.

وقدم تميم يونس في 2020، برنامج ساخر بعنوان "لوك داون" الذي يتناول العديد من المواضيع التي تهم المجتمع بشكل كوميدي طريف.

اقرأ أيضا..

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يمنح جائزة سمير فريد لفيلم عين السمكة

تكريم المخرج روبرتو إركولالو من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير