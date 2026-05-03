رانيا يوسف في إسبانيا ودرة أنيقة.. .لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : معتز عباس

01:05 ص 03/05/2026 تعديل في 01:24 ص
    ميران عبدالوارث_5
    مايان السيد_4
    تميم يونس وعروسته_1
    درة_2
    رانيا يوسف_3

شهدت لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة عدة إطلالات لنجمات الفن خطفن بها الأنظار على السوشيال ميديا ومن بينهن ميرنا نورالدين وإيمان العاصي وبسمة بوسيل وجنا عمرو دياب

ميران عبدالوارث

تألقت الفنانة ميران عبد الوارث بإطلالة مميزة عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورًا لها وهي مرتدية فستان أوف وايت بتصميم أوف شولدر أبرز أناقتها.

مايان السيد

شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها عبر حسابها على إنستجرام لحظات مميزة من رحلتها في أمستردام، حيث ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة خطفت بها الأنظار وسط شوارع المدينة.

درة

شاركت الفنانة درة جمهورها أحدث إطلالاتها خلال رحلتها إلى مدينة الأقصر، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية قميص أبيض وبنطال باللون "البيج".

رانيا يوسف

وثقت الفنانة رانيا يوسف كواليس رحلتها لمدينة إيبيريا الإسبانية، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت وهي تتجول بعدد من المعالم السياحية.

تميم يونس

احتفل الفنان الشاب تميم يونس، مساء اليوم" السبت، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.
وظهر تميم يونس مرتديًا بدلة زفاف باللون "أوف وايت"، بينما ظهرت العروس مرتدية فستان أبيض مميز.

أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
