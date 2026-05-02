علق الفنان حسين مملوك على نظام الطيبات الذي أطلقه الطبيب الراحل ضياء العوضي،، منتقدًا كثرة الفتاوى التي انتشرت الفترة الماضية بشأن الأنظمة الغذائية والطبية على السوشيال ميديا.

ونشر مملوك فيديو عبر حسابه على تيك توك، عبّر فيه عن استيائه من تضارب آراء الأطباء، قائلًا إن الجمهور أصبح في حالة حيرة بين ما هو مفيد وما هو ضار، في ظل كثرة النصائح المتناقضة.

وقال "حسين مملوك": "كل واحد على السوشيال ميديا والدكاترة في التلفزيون كرهونا في كل حاجة، وكرهونا في الأكل، كرهونا في الفراخ واللحمة والخضار".

استغاثة الفنان حسين مملوك

وأضاف: "الشاي مضر والتاني يقولك الشاي مفيد و القهوة مضرة والتاني يقول القهوة مفيدة، نشرب شاي وقهوة ولا منشربش، ناكل ولا مناكلوش".

وتابع: "أبهاتنا واجدادنا كانوا بياكلوا الفجل بالطين وصحتهم كانت زي الفل، وما شاء الله النهاردة فتوى بهدلونا كفايا حرام عايزين نعيش عايزين ناكل اي حاجة بلاش امنعوهم مش عارف اقول ايه تعبان يا كابتن".

وفاة ضياء العوضي

يذكر أن الدكتور ضياء توفي في دولة الإمارات الأسابيع الماضية، ليوارى جثمانه الثرى بين أهله وذويه في مسقط رأسه بالشرقية، تاركاً وراءه حالة من النقاش الواسع حول آرائه الطبية ومسيرته التي انتهت بهدوء في الغربة.

اقرأ أيضا..

تميم يونس يحتفل بحفل زفاف على فتاة من خارج الوسط الفني

أحمد السقا يشهد على كتب كتاب أحد أبطال العتاولة



