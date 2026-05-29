انتقادات كبيرة طالت الفنان أحمد سعد بعد ظهوره بلوك مثير للجدل، خلال حفله الغنائي الذي أقيم في الغردقة أمس الخميس، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ظهر أحمد سعد كعادته بأزياء مثيرة للجدل، مرتديا طقم كاجوال وزين الشعر بذقنه بقطع من الاكسسوارات، إلى جانب ظهوره بقصة شعر غريبة.

وواجه الفنان أحمد سعد العديد من الانتقادات في تعليقات جمهوره وجاءت: "الكهربا قطعت وانت بتحلق ولا ايه يا فنان، مالك يا أحمد فيه ايه؟، هو شعرك ده عادي، اختياراتك مدمرة حياتك فعلا، كله عشان الترند، لا تعليق يا احمد يا سعد، على فكرة يا احمد انت صوتك حلو واغانيك حلوة وموهوب يعني مش محتاج بجد اللي انت بتعمله ده علشان تبقى تريند، متقفلنيش منك يا احمد الله يخليك".

أحمد سعد يستعد لجولة كأس العالم 2026

يستعد الفنان أحمد سعد لجولة غنائية في أمريكا الشمالية وكندا ضمن الترويج لبطولة كأس العالم 2026.

وستشهد جولته الغنائية عدد من الحفلات منها في بروكلين، وشيكاجو، تورنتو، مرورا بأتلانتا ولوس أنجلوس، نهاية بتامبا وهيوستن، المقرر إقامتها خلال شهر يونيو المقبل.

اخر أغاني أحمد سعد

طرح الفنان أحمد سعد مؤخرا أحدث أغانيه هذا العام بعنوان "فلوس بابا" وهي الأغنية الدعائية لصالح إحدى شركات المحمول، طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

