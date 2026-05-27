"أجمل من بعض".. رانيا منصور تحتفل مع شقيقتها بعيد الأضحى

مع الداعية مصطفى حسني.. أحمد حاتم ينشر مجموعة صور من رحلته في الحج

خضعت الفنانة ميرنا جميل لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مهنئة متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وظهرت ميرنا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، ونسقت معه باندانا بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها، وعلقت ميرنا على الصور قائلة: "عيد سعيد للجميع". .

تعليقات الجمهور على إطلالتها

ولاقت الصور إعجابا واسعا من جمهورها ومحبيها، وجاءت أبرز التعليقات: "إيه الحلاوة دي"، "غزالة"، "تجنني"، "الأبيض يليق بك"، "عسلية"، و"ربنا يحميكي".

أعمال تنتظرها الفنانة ميرنا جميل

وعلى الجانب الفني، تنتظر ميرنا جميل طرح فيلمها السينمائي الجديد "الكراش" في دور العرض يوم 11 يونيو المقبل، ويشارك في بطولته أحمد داود، وباسم سمرة، وشيرين رضا، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

اقرأ أيضا:

"العجل هرب والخروف انتحر من الدور الخامس".. فيفي عبده تكشف معاناتها في العيد

"أجمل من بعض".. رانيا منصور تحتفل مع شقيقتها بعيد الأضحى