إعلان

فستان أبيض.. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتب : سهيلة أسامة

08:46 م 27/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أحدث جلسة تصوير لميرنا جميل (1)
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تتألق بفستان أبيض أنيق
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالتها
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تشارك جهورها صور جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام
  • عرض 6 صورة
    أحدث جلسة تصوير لميرنا جميل (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خضعت الفنانة ميرنا جميل لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مهنئة متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وظهرت ميرنا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، ونسقت معه باندانا بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها، وعلقت ميرنا على الصور قائلة: "عيد سعيد للجميع". .

تعليقات الجمهور على إطلالتها

ولاقت الصور إعجابا واسعا من جمهورها ومحبيها، وجاءت أبرز التعليقات: "إيه الحلاوة دي"، "غزالة"، "تجنني"، "الأبيض يليق بك"، "عسلية"، و"ربنا يحميكي".

أعمال تنتظرها الفنانة ميرنا جميل

وعلى الجانب الفني، تنتظر ميرنا جميل طرح فيلمها السينمائي الجديد "الكراش" في دور العرض يوم 11 يونيو المقبل، ويشارك في بطولته أحمد داود، وباسم سمرة، وشيرين رضا، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

اقرأ أيضا:

"العجل هرب والخروف انتحر من الدور الخامس".. فيفي عبده تكشف معاناتها في العيد

"أجمل من بعض".. رانيا منصور تحتفل مع شقيقتها بعيد الأضحى

ميرنا جميل عيد الأضحى إنستجرام

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة مصر وروسيا
أخبار مصر

قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة مصر وروسيا
مصدر لمصراوي.. الأهلي يُخطر نجل سيد معوض بقرار حاسم بشأن رحيله
رياضة محلية

مصدر لمصراوي.. الأهلي يُخطر نجل سيد معوض بقرار حاسم بشأن رحيله
صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل
أخبار مصر

صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل

حتى 800 جنيه للخروف و5 آلاف للعجل.. أسعار ذبح الأضاحي 2026
اقتصاد

حتى 800 جنيه للخروف و5 آلاف للعجل.. أسعار ذبح الأضاحي 2026
صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان