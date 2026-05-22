تصوير- محمود بكار:

شهد العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، توافد عدد كبير من ألمع النجوم استعدادا لعرضه بالسينمات 27 مايو الجاري بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية

وكان من أبرز الحضور بطل الفيلم الفنان أحمد عز، النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، الفنان حمادة هلال، الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد فهيم، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، النجم كريم عبد العزيز، الفنان سيد رجب، الفنان ماجد المصري، الفنان أحمد عيد، الفنانة مي كساب، الفنان شريف حسني، الفنانة ويزو، الفنان شيكو، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد التهامي، الفنان ماجد الكدواني، النجم عمرو دياب والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.



يشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من ألمع النجوم هم، كريم عبد العزيز الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

أحمد حلمي ينتظر عرض فيلم "أضعف خلقه" قريبا

ينتظر الفنان أحمد حلمي عرض أحدث أفلامه هذا العام بعنوان "أضعف خلقه" وتشاركه البطولة الفنانة هند صبري.

الفيلم يمثل عودة أحمد حلمي لشاشة السينما بعد غياب عن آخر أفلامه "واحد تاني" عام 2022.

فيلم "أضعف خلقه" تأليف عباس أبو الحسن، إخراج عمر هلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

