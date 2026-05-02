كشفت منة صلاح زوجة ابن الفنانة سهير زكي، موعد ومكان تشييع جنازة الراحلة التي وافتها المنية مساء اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

جنازة سهير زكي بمسجد الشرطة بأكتوبر

وكتبت منة، عبر حسابها على فيسبوك: "إنا لله وانا اليه راجعون، توفيت الى رحمة الله تعالى السيدة سهير زكي، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان".

وأضافت: "صلاة الجنازة غدا الأحد 3 مايو عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بطريق الفيوم".

وتعد سهير زكي من مواليد 4 يناير 1945، وتزوجت من محمد عمارة، وظهرت كراقصة للمرة الأولى في برنامج "أضواء المسرح".

قدمت سهير زكي العديد من وصلات الرقص في حفلات زفاف جميع أبناء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقامت بالرقص أمام العديد من الزعماء من بينهم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.

وتعد أول من قدم رقصات على أنغام أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، وانزعجت كوكب الشرق بشدة بعدما علمت ذلك، وحاولت منع الأمر، لكن بعدما شاهدت سهير وهي تؤدي فقرتها الراقصة أبدت إعجابها، ونالت طريقة سهير في الرقص إعجاب الست.

تركت سهير زكي الساحة الفنية عام 1983 بعدما ظهرت بالفيلم الشهير "إن ربك لبالمرصاد"، وشاركت في فوازير "وحوي يا وحوي"، "فوازير ثلاثي أضواء المسرح".

وظهرت كراقصة في عدة أفلام أبرزها: "الحسناء والطلبة، مطلوب زوجة فورا، حكاية جواز، أنا وهو وهي، الرعب، الشيطان، الرجل اللي باع الشمس، الذئاب، الجواز للجدعان".



رانيا يوسف تستمتع بالإجازة في شوارع إسبانيا





بالصور- سينتيا خليفة تخطف الأنظار في المملكة المتحدة