محمد رمضان يتصدر قائمة الأكثر استماعا على "سبوتيفاي" بأغنيته "جميلة"

كتب : هاني صابر

05:39 م 02/05/2026

الفنان محمد رمضان

تصدر النجم محمد رمضان، قائمة الأكثر استماعا على منصة الموسيقى "سبوتيفاي"، بأحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "جميلة" التي طرحها عبر قناته على "يوتيوب" .

صناع أغنية "جميلة"

أغنية "جميلة" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان يانج زوكش وتوزيع موسيقي إيهاب كوبلبيكس.

كلمات أغنية "جميلة"

وتقول بعض كلمات الأغنية: "سيبت كل الناس علشان أبقى معاكي، بنسى كل الناس بس عمري ما هنساكي، قمورة انتي جميلة وأنا قلبي قليل حيلة، توهت في سحر عينيكي واتنيلت بنيلة، ييجي ليل ورا ليل وأنا سهران وبفكر فيكي، ويلي ويل ويلي ويل، أنا عايش بس بموت فيكي".

محمد رمضان ينتظر طرح فيلمه "أسد"

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر خلال شهر مايو الجاري طرح فيلمه الجديد"أسد" بدور العرض السينمائي وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

