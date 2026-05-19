احتفل النجم محمد رمضان بحصد فيلمه الجديد أسد إيرادات بلغت 25 مليون جنيهًا في 5 أيام، بعد عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة.

إيرادات فيلم أسد

وشارك رمضان صورة من شركة "سكوب للإنتاج"، أعلن فيها تحقيق فيلم أسد إيرادات 25 مليون جنيهًا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله".

أحداث فيلم أسد

تدور أحداث "سد"، في إطار درامي تدور عن مصر خلال القرن التاسع عشر، يقدم فيلم أسد حكاية عبد يُدعى "أسد"، يعيش حالة من الصراع النفسي بسبب الواقع القاسي الذي يفرضه عليه المجتمع. وتتفاقم الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتبدأ المواجهات مع القيود الاجتماعية السائدة آنذاك.

ومع تصاعد التطورات، يتعرض "أسد" لخسارة قاسية تقلب حياته رأساً على عقب، ليتحول من شخص يلتزم الصمت إلى قائد لمواجهة مشتعلة تهدد مصير الجميع من حوله، في رحلة درامية تكشف التحولات الإنسانية والنفسية للشخصية.

أبطال فيلم أسد

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة.

الفيلم من تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، فيما يتولى الإخراج محمد دياب.

