روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة بعنوان "Yakoza" المقرر طرحها قريبا.

نشر محمد رمضان مقطع من كواليس الأغنية عبر صفحته على إنستجرام، ظهر خلالها ممسكا بـ"شيشة"، وكتب: قالولي الكترة تغلب الشجاعة، قولتلهم أخودكوا فنفس واحد زي صعيدي بيشد جوزة، أغنيتي الجديدة ياكوزا قريبا، ثقة في الله نجاح".





محمد رمضان يعرض له فيلم "أسد" في السينمات

يعرض للفنان محمد رمضان حاليا بالسينمات فيلم "أسد" الذي يحقق نجاحا كبيرا بشباك التذاكر.

تدور أحداث فيلم أسد في مصر في القرن الـ19، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبة متمردة، ويركز العمل على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة. معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد رمضان، عمرو القاضي، رزان جمال، ماجدالكدواني، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد داش، تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد دياب.

محمد رمضان يعود لدراما رمضان 2027 بعد غياب

كشف الفنان محمد رمضان مؤخرا عن عودته للدراما التليفزيونية بموسم رمضان 2027، بعمل من تأليف الكاتب أحمد مراد على أن يتم الكشف عن المزيد من أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

