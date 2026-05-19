بعد انتقاد قبلتها مع زوجها.. آية سماحة لـ عبدالله رشدي: "الحب بيضايقه هو وأشباهه"

كتب : مروان الطيب

04:32 م 19/05/2026 تعديل في 04:56 م
    آية سماحة تتألق بمكياج هادئ
    آية سماحة وزوجها
    آية سماحة وزوجها محمد السباعي
    آية سماحة على الريد كاربت (6)
    آية سماحة على الريد كاربت (5)
    عبداللة رشدي
    عبدالله رشدي عبر حسابه على فيسبوك
    اية سماحة ترد على الداعية عبدالله رشدي

خرجت الفنانة آية سماحة عن صمتها وقامت بالرد على الداعية الإسلامي عبد الله رشدي بعدما خصص حلقة بقناته على "يوتيوب" للحديث عن قبلة آية سماحة لزوجها التي أثارت بها الجدل خلال الأيام الماضية.

وردت آية سماحة على الشيخ عبدالله رشدي عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: "نفس الداعية ده لما بيحصل تحرش أو زواج طفلة غصب عنها بيطلع يبرر ولما ست تتضرب أو تتقتل أو تنتحر يطلع يلومها ويهبد فيديو من فيديوهاته المقرفة".

وتابعت: "انزعج جدا من زوج وزوجة بيبوسوا بعض لأنه ده فيه حرية مش كبت، لأنه حب مش عنف وده بيضايقه هو وأشباهه لأنه ثقافتهم هي القبح".

آية سماحة تثير الجدل بقبلة مع زوجها داخل أسانسير

واحتفلت الفنانة آية سماحة مؤخرا بذكرى مرور 7 سنوات على زواجها، إذ ظهرت بصحبته في عدد من المناسبات المختلفة، وظهرت في إحداها وهي داخل الأسانسير وجمعتهما قبلة رومانسية، أثارت بها جدلا كبيرا.

فيلم "الكلام على إيه"

يعرض للفنانة آية سماحة حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "الكلام على ايه؟ أول ليلة" ويشاركها البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية.


تدور أحداث الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة، يجتمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، اية سماحة، سيد رجب، مصطفى غريب، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

آية سماحة تنتظر عرض فيلم "بحر"

تشارك الفنانة آية سماحة بفيلم "بحر" بطولة الفنان عصام عمر والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من جيهان الشماشرجي، رحمة أحمد فرج، أحمد عبدالحميد، بيومي فؤاد، تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد علاء الديب.


بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة الدفاع في سوريا
شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد
جنايات الإسكندرية تحدد موعد محاكمة متهم جديد بالاعتداء على تلاميذ مدرسة
