كشفت الفنانة رانيا يوسف عن صور جديدة التقطتها في محافظة أسوان، ووثقت كواليس رحلتها ونشرت عدد من مقاطع الفيديوهات عبر صفحتها على "إنستجرام".

ظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهي تستمتع بعطلتها من خلال رحلة نيلية، أثناء زيارتها لإحدى القرى النوبية هناك، وحازت الفيديوهات على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات رانيا يوسف في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات رانيا يوسف في الدراما التليفزيونية بمسلسل "روج أسود" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يتناول المسلسل مجموعة قصص درامية مستوحاة من الواقع تتعلق بـ نساء تواجهن مشاكل حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية، وتتقاطع الأحداث داخل محكمة الأسرة المصرية، حيث تُعرض قضايا متنوعة تتجاوز الخيانة والانفصال إلى تعقيدات اجتماعية أكثر عمقًا.

ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم، هم أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أعمال تنتظر عرضها رانيا يوسف قريبا

تشارك الفنانة رانيا يوسف بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

منها فيلم "ابن مين فيهم" بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد.

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.

ويشارك بطولة الفيلم أحمد عصام السيد، تأليف لؤي السيد، إخراج هشام فتحي.

