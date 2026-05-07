تعرف على محاور برنامج الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي

كتب : منى الموجي

06:28 م 07/05/2026

الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي

بعد فوزه بجائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي العام الماضي، يعود الجناح المصري إلى المهرجان هذا العام ليجمع بين رواد صناعة السينما المصرية والعربية والعالمية.

معلومات عن الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي

يقام الجناح المصري في منطقة البانتييرو المطلة على الميناء القديم لمدينة كان، في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026. يأتي الجناح كمبادرة مشتركة بين ثلاثة من أبرز المؤسسات السينمائية في مصر: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام ومهرجان الجونة السينمائي، ليشكّل هذا التعاون مساحة مشتركة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كقوة إبداعية فاعلة في المشهد السينمائي الدولي.

يشهد الجناح المصري هذا العام توسعًا ملحوظًا مع انضمام شركاء من أهم صناع السينما في مصر.

إلى جانب المؤسسات الثلاث المنظمة للجناح، ينضم هذا العام عدد من الشركاء، من بينهم: مؤسسة دروسوس، فيلم كلينيك، فيلم سكوير، وريد ستار.

برنامج الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي

على مدار عشرة أيام، يستضيف الجناح المصري عددا من الجلسات الحوارية والنقاشية، واللقاءات، التي تتناول أبرز القضايا والتحديات التي تشكل ملامح السينما المصرية والعربية اليوم.

تشمل المحاور الرئيسية للبرنامج: مصر كوجهة للتصوير السينمائي بما تمتلكه من مواقع فريدة وبنية تحتية متنامية وتاريخ طويل كمركز تصوير عالمي، تمويل الأفلام والإنتاج المشترك، التوزيع وانتشار الأفلام العربية عالميًا، واقع النقد السينمائي في العالم العربي وخارجه، ترميم وعرض التراث السينمائي المصري، كيفية دعم الجيل الجديد من صناع الأفلام العرب، إضافة إلى المعامل وورش العمل وبرامج التدريب التي تسهم في بناء مستقبل الصناعة.

وللعام الثاني أيضًا، تصمم المهندسة شيرين فرغل الجناح المصري، إذ حصد تصميمها المستند إلى الهوية المصرية جائزة تصميم الأجنحة في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي لعام 2025. تعود شيرين هذا العام بتصميم ذو طابع وروح مصرية ليواصل الجناح تقديم حضور بصري مميز على شواطئ الريفيرا الفرنسية .

