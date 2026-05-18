احتفلت المخرجة المغربية، ليلى المراكشي بعرض فيلمها الجديد "Strawberries"- فيلم توت الأرض، ضمن مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 79 هذا العام.

وعقب عرض الفيلم، أطلقت ليلى المراكشي "زغروطة" في قاعة العرض، وسط تصفيق الحضور.

ووجهت المخرجة المغربية ليلى المراكشي التحية إلى فريق عمل فيلمها توت الأرض، الذي شهد عرضه الأول اليوم ضمن قسم "نظرة ما"، في مهرجان كان السينمائي.

وقالت إنّ الفيلم يدور حول نساء قويات يرفضن الخضوع رغم الظروف، ولا تهزمهن الحياة، وتجسّد شخصياتهن ممثلات مميّزات.

كواليس فيلم توت الأرض

تدور أحداث الفيلم عن شابتين تغادران موطنهما المغرب للعمل في قطف الفراولة في إسبانيا، إلى أن تحطمت آمالهما بسبب سوء المعاملة والمضايقات.

الفيلم يشارك ببطولته كل من هاجر كريكع، نسرين الراضي، فاطمة عاطف، هند باريك، تأليف وإخراج ليلى المراكشي.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

تقام فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

