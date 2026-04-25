مجموعة صور نادرة.. منة شلبي تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل

كتب : معتز عباس

09:28 م 25/04/2026 تعديل في 11:11 م
    منة شلبي في عقد قرانها مع والدها
    منة شلبي مع والدها (1)
    منة شلبي تقبل والدها
    منة شلبي مع والدها (2)

أحيت الفنانة منة شلبي ذكرى ميلاد والدها الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، عبرت خلالها عن حزنها العميق واشتياقها الكبير له في أول مناسبة تمر بعد وفاته منذ أيام.

رسالة منة شلبي لوالدها

ونشرت منة مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدها، وكتبت في رسالة مؤثرة: "عيد ميلادك النهارده في الجنة يارب يا حبيبي اللهم ارحمه و اغفرله و اسكنه فسيح جناتك و عامله باحسانك و عفوك يا رب و أوهبه الفردوس الاعلي يا رب، فضلا أسالكم الفاتحه".

وحرصت منه على توثيق عدة ذكريات مع والدها قبل رحيله أهمها تواجده في عقد قرانها على المنتج أحمد الجنايني.

وفاة والد منة شلبي وإقامة العزاء بحضور نجوم الفن

يذكر أن المنتج أحمد الجنايني قد أعلن وفاة والدها، محمد هشام الدين شلبي، في 19 أبريل الماضي، عبر حسابه على إنستجرام، مشيدًا بأخلاقه الرفيعة وسيرته الطيبة.

وشهد عزاء الراحل، الذي أُقيم في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، الأسبوع الماضي، حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم يسرا وكريم عبد العزيز وأمير كرارة، إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة منة شلبي في هذا الظرف الإنساني الصعب.

اقرأ أيضا:

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة

ياسر جلال يوضح حقيقة مرور ميرفت أمين بأزمة صحية (ماذا قال؟)

منة شلبي وفيات نجوم الفن والد منة شلبي

