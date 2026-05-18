يعود عالم الأساطير الإغريقية إلى الواجهة من جديد مع فيلم The Odyssey، الذي يسلط الضوء على رحلة البطل أوديسيوس بعد نهاية حرب طروادة.

قصة فيلم The Odyssey

وتدور أحداث الفيلم حول معاناة أوديسيوس في طريق عودته إلى وطنه، وما يواجهه من تحديات ومخاطر في رحلة طويلة مليئة بالصراعات.

وتم تصوير الفيلم في عدد من الدول، من بينها اليونان وإيطاليا وأيرلندا والمغرب.

هل يعد فيلم The Odyssey امتدادا لفيلم Troy؟

ويرتبط الفيلم بشكل غير مباشر بفيلم Troy، إذ إن العملين مستوحيان من الأساطير الإغريقية وحرب طروادة، لكن كل منهما يركز على جانب مختلف، إذ تناول فيلم Troy أحداث الحرب وسقوط مدينة طروادة، بينما يركز The Odyssey على ما بعد الحرب ورحلة العودة.

كما ظهرت شخصية أوديسيوس في فيلم Troy، وكان يجسدها الممثل Sean Bean، بينما يقدم فيلم The Odyssey القصة بشكل أوسع وأكثر تفصيلا الممثل Matt Damon.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور السينما يوم 17 يوليو 2026، وهو من إخراج Christopher Nolan، وبطولة Matt Damon وCharlize Theron وTom Holland وAnne Hathaway، إلى جانب نخبة من نجوم هوليوود.

اقرأ أيضًا:

كيف تحول عبدالله فرغلي من مدرس لغة فرنسية إلى أحد أبرز نجوم المسرح؟





بالشعر الأشقر.. جورجينا رودريغيز تفاجئ الجمهور بلوك جديد في كان



