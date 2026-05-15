نظمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، المسؤولة عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، احتفالية "المرأة في السينما"، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، وشهدت تكريم 6 مواهب نسائية، تميزن في مسيرتهن أمام الكاميرا وخلفها، وأسهمن في تشكيل ملامح صناعة السينما في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وقارتي أفريقيا وآسيا.

قائمة المكرمات في احتفالية المرأة في السينما

شهدت قائمة المكرمات 3 نساء من القارة الأفريقية. وضمت: عائشة كاي من السعودية، ليلى مراكشي من المغرب، كاميلا أنداني من إندونيسيا، ماري-كليمنتين دوسابيجامبو من رواندا، جينيفيف نناجي من نيجيريا، وتارا سوتاريا من الهند.

ورحبت جمانا الراشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وفيصل بالطيور الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وشيفاني بانديا مالهوترا، مديرة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بنخبة من نجوم السينما والتليفزيون وعالم الموضة من حول العالم، من بينهم: ديمي مور، أليكس بيتيفر، أليسيا فيكاندر، أنطونيا كامبل هيوز، كلوي جاو، لمى عبدالوهاب، ظافر العابدين، نور غندور، رالين شاه، رامي مالك، سارا سامبايو، وياسمين صبري.

وقالت جمانا الراشد "نحن ملتزمون في جميع أركان المؤسسة بدعم صانعات الأفلام في جميع مراحل مسيرتهن المهنية – من مشاريعهن الأولى التي نرعاها من خلال صندوق ومعامل المؤسسة، وصولاً إلى عرض أفلامهن على الساحة الدولية في مهرجان كان. هذا العام السيدات المكرمات يقدمن رؤى إبداعية فريدة تثري السينما في العالم العربي وأفريقيا وآسيا، ويعكسن دافعنا المستمر لدعم رواية القصص الذين يشكل عملهم الثقافة ويفتح آفاقاً جديدة للأجيال القادمة."

فيصل بالطيور: جهودنا لدعم النساء أثبتت مكانتها

وأضاف فيصل بالطيور "نحن سعداء لأن جهودنا لدعم النساء في العالم العربي وأفريقيا وآسيا أثبتت مكانتها من قبل زملائنا في الصناعة، وأن نكون في مهرجان كان لنبرز العمل الدؤوب لصانعات الأفلام".

مشوار المكرمات

عائشة كاي

ممثلة وكاتبة سعودية، من أبرز الأسماء في الدراما والسينما الخليجية والسعودية. وتشمل أعمالها السينمائية فيلم "طريق الياسمين"، وهو إنتاج كندي من إخراج وارن سولاتيكي، وحصلت من خلاله على عدة ترشيحات لجائزة أفضل ممثلة في مهرجانات دولية.

أدت أدوار بطولة وأدواراً مشتركة في مسلسلات مثل "المرسى" و"شارع الأعشى"، وكلاهما تصدر قائمة أفضل 10 أعمال على منصة شاهد في عدة دول خلال فترة العرض.

ليلى المراكشي

مخرجة أفلام من المغرب، عُرض فيلمها الروائي الأول "Marock" في مهرجان كان السينمائي عام 2005. أما فيلمها الروائي الثاني فتميز بطاقم تمثيل، يضم: هيام عباس، نادين لبكي، مرجانا العلوي، وذلك في عام 2013.

كاميلا أنداني

مخرجة أفلام مستقلة من جاكرتا، إندونيسيا، قامت بإخراج فيلم "The Seen and Unseen"، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان أديلايد السينمائي. عرض فيلمها لعام 2021 "Yuni" لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، تلاه فيلم "Before, Now & Then" الذي عرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ماري-كليمانتين دوسابيجامبو

مخرجة أفلام من راوندا. بدأت رحلتها كمخرجة أفلام في عام 2008، عندما انضمت إلى مجموعة من صانعي الأفلام الشباب. وفي عام 2010، شاركت في مسابقة نصوص سينمائية بمعهد ترايبيكا للأفلام، وفازت بها.

جنيفيف نناجي

ممثلة ومنتجة نيجيرية، تعد واحدة من أبرز الشخصيات في السينما الأفريقية، وساهمت بشكل فعال في توسع صناعة نوليوود عالمياً، وبنت مسيرة مهنية تميزت بالإشادة النقدية، النجاح التجاري، والتأثير الثقافي. أخرجت أول فيلم لها "Lionheart"، الذي أصبح أول فيلم نيجيري تستحوذ عليه نتفليكس، وتم اختياره ليكون ترشيح نيجيريا لجائزة الأوسكار.

تارا سوتاريا

ممثلة الهندية تميزت بمزج فنون الموسيقى والمسرح والسينما، وحصدت جوائز في الهند واليابان، صعدت إلى الشهرة من خلال فيلم "Student of the Year 2".

جدير بالذكر أن مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تنظم احتفالية المرأة في السينما سنوياً منذ عام 2022؛ لتسليط الضوء على المواهب النسائية الرائدة وتفتح أبواب القصص من النساء في المستقبل، ودعم حضورهن على الساحة السينمائية العالمية ومن شتى أنحاء العالم.

اقرأ أيضا

محمد دياب يعلق على اتهام فيلم أسد بدعم الأفروسنتريك- ماذا قال؟

شقيقة فنانة شهيرة وخالة ممثل شاب.. وفاة والدة فرح يوسف