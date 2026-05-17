مجدي الهواري بعد خسارة الزمالك في الكونفدرالية: "زعلانين على الـ 4 مليون

كشف الفنان وائل عبد العزيز عن تعرضه لوعكة صحية، بعد خسارة نادي الزمالك اليوم السبت، وأوضح تفاصيل الحالة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب وائل: "اللهم لا اعتراض، ضغط وسكر وعلى العناية المركزة".

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور والنجوم:" هاردلك، تعوض الماتش الجاي، تخرج بالسلامة، كل دا من الماتش، الزمالك تعب قلبك".

وكان نشر وائل عبد العزيز أكثر من منشور خلال المباراة عن متابعته للشوط الأول وكتب:"ان شاء الله ناخد البطوله واحنا كلنا في العنايه المركزه، طلع جازيري وفتوح يابا متتعبناش.

آخر مشاركات وائل عبدالعزيز في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات وائل عبدالعزيز في الدراما التلفزيونية بمسلسل :وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول النجمة جليلة التي تجد نفسها محاصرة في شباك تهديد غامض يحول حياتها لساحة مطاردة؛ وهنا يتقاطع طريقها مع بدر، المقاتل المحترف الذي اعتزل الحلبات ليجد نفسه في مواجهة من نوع آخر كحارس شخصي لها. ومع تصاعد وتيرة الخطر، تذوب الحدود بين الواجب والمشاعر، ليتحول بدر من درع واق لشريك في معركة عشق لا تخضع لقواعد الفنون القتالية، حيث يصبح الحفاظ على الحب أصعب بكثير من الحفاظ على الحياة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

أعمال ينتظر عرضها وائل عبد العزيز قريبا

يشارك الفنان وائل عبد العزيز بفيلم "الهجام" وسط مجموعة من النجوم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عبدالله محمود، نهى عابدين، عمر الشناوي، إخراج مرقس عادل.

