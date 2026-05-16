أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما

صورة نادرة لـ هاني شاكر في الملعب.. سهير جودة تعلق على مباراة الزمالك في

احتفلت الفنانة روجينا مساء اليوم السبت بخطوبة ابنة شقيقتها ملك، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

روجينا تحتفل بخطوبة ابنة شقيقتها

نشرت روجينا مقطع فيديو من كواليس الخطوبة عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع زوجها الفنان أشرف زكي وابنتهما مريم، والتقطوا العديد من الصور مع العروسين.

وكتبت جورجينا على الفيديو: "ألف مليون مبروك ملك واحمد الخطوبة ربنا يسعدكم احلى البنات قلب خالتو".

كما ظهرت روجينا في الفيديو وهي في وصلة رقصة مع ابنة شقيقتها والسعادة تغمرها بارتباطها.

اخر مشاركات روجينا في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات روجينا في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حد أقصى" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول صباح التي تنقلب حياتها رأساً على عقب حين يُودع في حسابها مبلغ ضخم يزج بها في دهاليز غسيل الأموال. وبين مطاردة عصابة لا ترحم وضغوط اجتماعية خانقة، تخوض مع زوجها رحلة قاسية لاختبار الثقة والتحمل، لتثبت الأحداث كيف يمكن لقرار عابر أن يدفع بالإنسان نحو حافته القصوى.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد القس، خالد كمال، فدوى عابد، كريم أشرف زكي، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج مايا أشرف زكي.

اقرأ أيضا:

بعد اتهامه بالسرقة.. حمو بيكا ينهي الأزمة مع صاحب الفيلا وديًا

تخطت 13 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم أسد في 3 أيام



