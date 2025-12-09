أول تعليق من منى زكي بعد العرض الخاص لفيلم "الست" في الرياض

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد مجموعة مع أبرز نجوم الأغنية، لتقديم حفلاتهم في ليلة رأس السنة، وفي مقدمتهم، أنغام، ومدحت صالح.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن إحياء المطربة أنغام حفل رأس السنة في السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتقوم أنغام، بإحياء أكثر من حفل خلال شهر ديسمبر، إذ تقدم أغانيها في أوبرا دبي، يوم 12 ديسمبر، وذلك قبل أن تقوم بإحياء الحفل المقام في أحد فنادق بيروت، يوم 27 ديسمبر.

وتعاقد المطرب هاني شاكر، على إحياء حفل رأس السنة، في أحد فنادق بيروت، في حين يشارك مع المطربة مي فاروق، في إحياء الحفل المقام في أوبرا دبي، يوم 23 ديسمبر.

ويقدم المطرب التونسي صابر الرباعي، مجموعة من أغانيه في الحفل المقام في أحد فنادق القاهرة، يوم 13 ديسمبر.

ويشارك في إحياء الحفل المطرب رضا البحراوي، والمطربة رحمة محسن.

ويقف المطرب مدحت صالح، بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة عازف البيانو عمرو سليم، لتقديم أغانيه على مسرح تياترو أركان، وذلك احتفالا برأس السنة.

وكشف المطرب محمد فؤاد، عن تقديمه حفل رأس السنة، في أحد فنادق القاهرة الجديدة، ويتولى تنظيم الحفل منظم الحفلات وليد منصور، بمشاركة عبدالرحمن نجل المطرب .

ويشارك المطرب محمد حماقي، مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم، في إحياء الحفل المقام في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، مساء الأربعاء الموافق 31 ديسمبر.

وتقوم المطربة هيفاء وهبي، بإحياء حفل رأس السنة، المقام في أرينا أبو ظبي، بمشاركة المطرب ناصيف زيتون.

ويشارك المطربين العراقي كاظم الساهر، والإماراتي حسين الجسمي، في تقديم الحفل المقرر إقامته في أرينا الاتحاد بـ أبوظبي، يوم 27 ديسمبر.

وتقدم الفنانة اللبنانية مايا دياب حفل رأس السنة، في أحد الفنادق الكبرى بـ تركيا.