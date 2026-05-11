توفي منذ قليل، اليوم الإثنين، الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

قبل وفاته.. أطلق الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة خلال السنوات الأخيرة تصريحات قوية عن حال الفن المصري، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

تصريحات صادمة من أبو زهرة عن الفن

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المعروض على فضائية "الحدث" عام 2020، أطلق عبدالرحمن أبو زهرة خمسة تصريحات صادمة عن حال الفن:

1- "إحنا بنعيش فترة سيئة على مستوى الفن بنقعد نستنى المؤلف يكتب المشهد ودي حاجة محزنة".

2- "مش معنى أننا كبرنا في السن أن أعمالنا ماحدش بيشوفها من الأجيال التانية".

3- "الفن دلوقتي اختزل في أجيال بعينها".

4- أصبح الاهتمام بالشكل وليس الجوهر".

5- "الفن اختزل على مفتولي العضلات".

نعي نقابة المهن التمثيلية

ونعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد مسيرة فنية طويلة وحافلة بالعطاء، قدّم خلالها العديد من الأعمال البارزة في الدراما والسينما والمسرح، والتي تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

اقرأ أيضا



تعرف على سبب وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة



أول تعليق من نجل عبدالرحمن أبوزهرة على رحيل والده: مات المناضل



ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة عمن اعتذروا عن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي؟



أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة



