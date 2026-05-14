رد الفنان عصام شعبان عبد الرحيم، على ما تم تداوله عبر موقع فيسوك، عن وفاة ابنة شقيقه خميس، اليوم الخميس.

ونشرت صفحة منسوبة إلى "خميس" نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، خبر وفاة ابنته، وكتبت :"إنا لله و إنا إليه راجعون، حنان بنتي في ذمة الله".

رد عصام شعبان عبدالرحيم

وتحدث عصام شعبان عبد الرحيم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "خبر الوفاة غير صحيح، والصفحة مضروبة ولا تخص شقيقي خميس"، كما أكد وجود خلافات بين شقيقه وابنته.



كما أكد الشاعر إسلام خليل لمصراوي أن ما أشيع عن وفاة حفيدة شعبان عبدالرحيم غير صحيح، وما كتبه والدها بسبب "خلافات" بينهما.

زواج حفيدة شعبان عبدالرحيم

يذكر ان سيد نجل شعبان عبد الرحيم، احتفل مؤخرا بعقد قران ابنته ياسمين و التيك توكر المثير كروان مشاكل، بعد أزمات عديدة.

