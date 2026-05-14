نجل شعبان عبدالرحيم لمصراوي: "ابنة أخي بخير ووالدها أعلن وفاتها بسبب خلافات"

كتب : مصطفى حمزة

02:43 م 14/05/2026 تعديل في 02:49 م
    حفيدة شعبان عبدالرحيم تحتفل بزفافها
    شعبان عبدالرحيم
    شعبان عبدالرحيم ونجله عصام
    شعبان عبدالرحيم
    شعبان عبدالرحيم

رد الفنان عصام شعبان عبد الرحيم، على ما تم تداوله عبر موقع فيسوك، عن وفاة ابنة شقيقه خميس، اليوم الخميس.

ونشرت صفحة منسوبة إلى "خميس" نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، خبر وفاة ابنته، وكتبت :"إنا لله و إنا إليه راجعون، حنان بنتي في ذمة الله".

وتحدث عصام شعبان عبد الرحيم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "خبر الوفاة غير صحيح، والصفحة مضروبة ولا تخص شقيقي خميس"، كما أكد وجود خلافات بين شقيقه وابنته.


كما أكد الشاعر إسلام خليل لمصراوي أن ما أشيع عن وفاة حفيدة شعبان عبدالرحيم غير صحيح، وما كتبه والدها بسبب "خلافات" بينهما.

يذكر ان سيد نجل شعبان عبد الرحيم، احتفل مؤخرا بعقد قران ابنته ياسمين و التيك توكر المثير كروان مشاكل، بعد أزمات عديدة.

