وفاة الفنان الجزائري كمال زرارة إثر أزمة قلبية مفاجئة

كتب : نوران أسامة

04:58 م 13/05/2026

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الجزائري كمال زرارة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 85 عامًا.


المسرح الجهوي بالنعامة ينعى كمال زرارة


ونعت الصفحة الرسمية للمسرح الجهوي بالنعامة الفنان الراحل، من خلال بيان نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى السيد مدير المسرح الجهوي بالنعامة نبأ وفاة الفنان القدير كمال زرارة".

وأضاف البيان: "ويتقدم السيد مدير المسرح الجهوي بالنعامة، نيابة عن كافة الإطارات والموظفين والعمال، بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى العائلة الفنية والثقافية في الجزائر، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".

يذكر أن الفنان كمال زرارة ترك بصمة واضحة في الساحة الفنية الجزائرية، من خلال أعماله المتنوعة وأدواره المميزة التي صنعت له مكانة خاصة لدى الجمهور.


