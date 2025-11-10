بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"



قدم الفنان ياسر جلال، اعتذاره عن الكلمة التي ألقاها خلال تكريمه في ختام الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وهران السينمائي بالجزائر، مساء الأربعاء الماضي.

ونشر ياسر جلال، مقطع فيديو تحت عنوان "مصر في القلب"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وقال: "من كام يوم في مهرجان وهران، وأنا بتكرم قلت إن والدي حكى لي زمان إن بعد حرب 67، كان فيه إشاعة إن إسرائيل هتعمل إنزال في ميدان التحرير، علشان تعمل أعمال تخريبية".



وتابع: "وقلت إن الجزائر بعتت عساكر علشان تحمي المواطنين المصريين، ووالدي اللى حكى لي الكلام ده، إن فترة بعد الحرب، كان فيها كلام كتير وشائعات، من هنا وهنا".



وأوضح ياسر جلال: "وارد والدي يكون اختلط عليه الأمر، والموضوع لم يكن دقيق أو صح بالنسبة له، وحكى لي الموضوع، وامبارح شفت في الفضائيات بعض السادة المتخصصين، قالوا إن المعلومة دي خطأ".



وأضاف:" أنا بعتذر عن الكلام اللي قلته، ولكن ربنا سبحانه و

تعالى أعلم إن نيتي في الموضوع ده كنت أقصد بها إننا نقرب من بعض، وإني كفنان سفير بلدي، أسعى لتقريب مشاعرنا من بعض بين الشعبين المصري والجزائري، لكن أعتذر لكل الناس عن التصريح، وفخور إن كل الناس في بلدي غيورة على مصر وجيش مصر".



واختتم حديثه قائلا: "حقكم عليا وأنا آسف، وأنا قلت إن والدي اللي حكى لي، ومش مسؤول ما، ولا حاجة، ولكن حاجة سمعتها من والدي وأنا صغير، وحبيت أقولها في مناسبة، لكن واضح أني غلطت و أخطأت وأعتذر".



وتعرض الفنان ياسر جلال، للهجوم ، وذلك بسبب الكلمة التي ألقاها عقب تكريمه في ختام الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وهران السينمائي بالجزائر، مساء الأربعاء الماضي.

وقال ياسر جلال:" والدي حكى لي قصة، وقد قلتها قبل ذلك في حديث تليفزيوني، قال لي إن بعد نكسة 67 ظهرت شائعة أن إسرائيل تخطط لعملية إنزال جوي في ميدان التحرير للقيام بعمليات تخريبية".



وتابع:"الجزائر أرسلت جنود من الصاعقة يمشوا في ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد لحماية المواطنين الستات والرجال المصريين".

واختتم: "أنا تربيت على حب الجزائر والجزائريين، وهربي أولادي على حب الجزائر، تحيا مصر وتحيا الجزائر".



