رحل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة عن عالمنا مساء أمس الإثنين، بعد مشوار فني حافل في كافة مجالات الفن؛ من المسرح إلى التلفزيون والإذاعة، ومنها إلى السينما وعالم أفلام الرسوم المتحركة.

وقدم الراحل الأداء الصوتي لواحد من أشهر أفلام شركة "ديزني" العالمية، وهو فيلم "الملك الأسد"، إذ أدى شخصية "سكار" في النسخة العربية.

تفاصيل مشاركة عبد الرحمن أبو زهرة في "الملك الأسد"

وتحدث الفنان سمير حبيب، خلال ظهوره في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، عن كواليس تعاونه مع شركة "ديزني" العالمية، وتجربة دبلجة فيلم الرسوم المتحركة "الملك الأسد" باللهجة المصرية، قائلاً: "وافقت على خوض التجربة في 30 ثانية فقط، إذ أعجبت بالفيلم بعد مشاهدته في سينما التحرير، وتعاطفت مع شخصية (سيمبا)، وبعدها بحوالي 6 أيام تلقيت اتصالاً هاتفياً من صديق يسأل: هل عندك مانع في التعاون مع شركة ديزني؟ وقلت لا، وبعدها جلست معهم ووافقت على شروطهم".

وأضاف حبيب: "بعدها اتفقت مع الشاعر والكاتب عبدالرحمن شوقي على كتابة النسخة المصرية، وهنا لابد أن أنحني أمام قيمة وقامة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، الذي أكدت شركة ديزني أنه أفضل من قام بالأداء الصوتي لشخصية (سكار) في كل النسخ التي تمت دبلجة الفيلم بها على مستوى العالم".

مشوار عبد الرحمن أبو زهرة

وتوفي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر يناهز 92 عاماً، إذ ولد في 3 مارس 1934 بمدينة دمياط.

وتخرج الراحل في معهد الفنون المسرحية عام 1958، وعُين ممثلاً في المسرح القومي عام 1959، وكانت أولى أعماله المسرحية "عودة الشباب" للأديب توفيق الحكيم.

وشارك عبد الرحمن أبو زهرة في حوالي 100 مسرحية وقائمة طويلة من الأفلام السينمائية، أبرزها: "الاختيار"، "الشوارع الخلفية"، "النوم في العسل"، "أرض الخوف"، "حب البنات"، "تيتة رهيبة"، و"الجزيرة".

وقدم أبو زهرة عام 2021 آخر أعماله الفنية، إذ شارك في مسلسلي "هجمة مرتدة" و"موضوع عائلي" (الجزء الأول).

