احتفل صانع المحتوى محمد عبد العاطي بعقد قرانه اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو، في أجواء عائلية بسيطة.

زوجة البلوجر محمد عبد العاطي تثير الجدل

وظهرت عروسه بإطلالة لافتة، إذ ارتدت فستان زفاف أبيض جريء، كما لفتت الأنظار بعدد من التاتوهات البارزة، ما أثار تفاعل واسعًا وجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو البلوجر محمد عبد العاطي

يعد محمد عبد العاطي من أبرز صناع المحتوى الكوميدي، حيث قدم برنامجا ساخرًا بعنوان "مع كامل احترامي"، استضاف خلاله عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وحقق من خلاله شهرة واسعة.

كما استضاف خلال البرنامج عددًا من الفنانين، من بينهم علي صبحي، عبد الرحمن محمد، أحمد عبد الحميد، وأوس أوس.

