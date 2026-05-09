هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته ليلى وزوجها المنتج هشام جمال بعد كشفا عن حمل ليلى في مولودها الأولى عبر جلسة تصوير نشرها الثنائي خلال الساعات الماضية عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط فرحة وتهنئة الجمهور والمتابعين بالخبر السعيد.

علق الفنان أحمد زاهر على خبر حمل ابنته ليلى عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وكتب: "مبروك يا حبايب قلبي".

كواليس حفل زفاف ليلى أحمد زاهر

احتفل الفنان أحمد زاهر بزواج إبنته ليلى على الفنان والمنتج هشام جمال، نهاية شهر أبريل 2025.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: باسم سمرة، محمد ثروت، أحمد صفوت، ليلى علوي، حسين فهمي، نبيلة عبيد، ريهام عبد الغفور، إلهام شاهين، يسرا، محمد حماقي، أحمد سعد، دنيا سامي، عمرو وهبة، عبير صبري، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، دياب، هالة سرحان، هاني رمزي، عصام السقا، صدقي صخر، محمد فؤاد، محمد سامي وزوجته مي عمر، بوسي، لقاء سويدان، وعمرو عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين.

اخر مشاركات أحمد زاهر الفنية

آخر مشاركات أحمد زاهر في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات أحمد زاهر في الدراما التلفزيونية بظهوره كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول سيدة تدعى موناليزا ندخل في العديد من الصراعات التي تقلب حياتها رأسا على عقب.

شارك ببطولة المسلسل كل من مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، جوري بكر، شيماء سيف، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

اقرأ أيضا:

رامي صبري لـ"مصراوي":أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي

مها الصغير تحذف جميع صورها على إنستجرام ما عدا "فيديو وصورة"



