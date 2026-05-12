10 صور نادرة للفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة

كتب : معتز عباس

03:42 ص 12/05/2026
    عبدالرحمن ابو زهرة بملابس رياضية
    عبدالرحمن ابو زهرة في اعمال فنية (1)
    عبدالرحمن ابو زهرة في اعمال فنية (2)
    صورة نادرة لعبدالرحمن ابو زهرة (2)
    عبدالرحمن ابو زهرة في الشباب
    عبدالرحمن ابو زهرة في فيلم كلهم اولادي
    عبدالرحمن ابو زهرة وسميحة ايوب في عمل مسرحي
    عبدالرحمن ابو زهرة ونبيل الحلفاوي
    عبدالرحمن ابو زهرة ونور الشريف
    صورة نادرة لعبدالرحمن ابو زهرة

أعلن أحمد أبو زهرة وفاة والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك، في خبر صادم أحزن الوسط الفني والجمهور.

معاناة عبدالرحمن أبو زهرة مع المرض

كان الفنان الراحل قد عانى خلال الفترة الأخيرة من تدهور حالته الصحية، إذ نُقل إلى المستشفى ودخل العناية المركزة قبل وفاته.

ويُعد عبدالرحمن أبو زهرة من أبرز نجوم الفن في مصر، إذ قدّم مسيرة حافلة بالأعمال الخالدة في المسرح والسينما والتلفزيون، من بينها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" وفيلم "أرض الخوف"، التي رسخت مكانته كأحد أهم الفنانين في تاريخ الدراما العربية.

موعد ومكان صلاة الجنازة

سيتم تشييع جثمان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

موعد ومكان العزاء

من المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل غدا الأربعاء داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

أشهر أعماله الفنية

من أبرز أعماله الفنية: فيلم الجزيرة، ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي، بالإضافة إلى مشاركته في دبلجة أعمال عالمية مثل شخصية الأسد "سكار" في النسخة العربية من فيلم الأسد الملك.

وهذه الأعمال وغيرها ساهمت في ترسيخ اسمه كواحد من أهم الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بأعمال خالدة.

