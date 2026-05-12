أعلن مركز السينما العربية عن منح النجم الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة شخصية العام السينمائية العربية في نسختها السابعة، تقديرًا لمساهماته البارزة في صناعة السينما العربية وتأثيره المستمر على السينما إقليميًا ودوليًا.

حفل جوائز النقاد للأفلام العربي في مهرجان كان السينمائي

ويتسلم حسين فهمي الجائزة خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية، الذي سيقام يوم السبت، 16 مايو، من الساعة 5 إلى 7 مساءًPlage des Palmes، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وفي تعليقهما على هذه المناسبة، صرح مؤسسا مركز السينما العربية، علاء كركوتي وماهر دياب في بيان صحفي: "هذا العام، نود أن نعرب عن تقديرنا لجهود حسين فهمي على مدار السنوات القليلة الماضية، وطوال مسيرته المهنية، للحفاظ على سمعة مصر وتعزيزها كمركز محوري لصناعة الأفلام في المنطقة".

حسين فهمي يعلق على جائزة شخصية العام

وقال حسين فهمي: "سعيد بهذا التكريم من مركز السينما العربية، وأثمن جهودهم الواضحة في دعم السينما العربية وتصدير إبداعنا إلى المنصات الدولية. أؤمن تماماً أن تلك المبادرات هو السبيل الوحيد لاستعادة مكانة الفن العربي عالمياً، وضمان وصول صوتنا ومواهبنا إلى كل مكان".

تُمنح هذه الجائزة سنويًا من قبل مركز السينما العربية لتكريم الشخصيات البارزة التي ساهمت أعمالها بشكل كبير في رفع حضور السينما العربية على الساحة العالمية.

جدير بالذكر أن حسين فهمي تم تعيينه رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2022، وهي فترته الثانية بعد رئاسته للمهرجان من عام 1998 إلى 2001.

