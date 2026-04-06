نفى الدكتور أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، صحة ما تردد بشأن تدهور الحالة الصحية لوالده، مؤكدا أنه لم يُوضع على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة.

وعلق أحمد أبو زهرة، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"على ما يُشاع قائلا: "الوالد لم يوضع على جهاز تنفس صناعي، ولكنه يستخدم (قناع أكسجين) للمساعدة في الحصول على النسبة المطلوبة للجسم والحفاظ على استقرارها".

حقيقة إصابة عبد الرحمن أبو زهرة بورم في الرئة

ورداً على ما يُثار حول معاناة والده من ورم على الرئة، أوضح قائلاً: "أما بخصوص تشخيص حالة الرئة، فلم يستطع الأطباء الجزم بوجود ورم مؤكد، لكنه لا يزال احتمالاً قائماً. وجب التنويه ليطمئن الجميع على تفاصيل الحالة بدقة".

وتأتي هذه الشائعات ضمن سلسلة من الأقاويل التي تلاحق الفنان الكبير منذ عام 2021، والتي أثارت جدلاً واسعاً.

وكان المخرج خالد الحجر قد أثار الجدل سابقا بتصريحات حول معاناة أبو زهرة من "الزهايمر"، وهو ما نفاه نجله في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، موضحا أن والده مر بأزمة صحية كبيرة عام 2022 ودخل العناية المركزة، لكنه تعافى تماماً بعدها، وقرر الانعزال والابتعاد عن مضايقات الشائعات.

عبد الرحمن أبو زهرة يرد على الشائعات

دشن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة صفحة رسمية جديدة على "فيسبوك" للرد على الشائعات، عقب تعرض صفحته السابقة للسرقة وفشل محاولات استردادها.

ونشر مقطع فيديو للرد على شائعات وفاته، قائلاً: "أهلاً بكم في صفحتي الرسمية والوحيدة على فيسبوك، وإنستجرام، وتيك توك. أردت التواصل معكم مباشرة لتسمعوا مني، لا عني".

وأضاف: "للأسف عندما تعرضت للأزمة الصحية، زادت الإشاعات بشكل مزعج جداً. من أراد معرفة أخباري الحقيقية فليتابع حساباتي الرسمية، وفي انتظار تفاعلكم".

الفنان الكبير نُقل إلى المستشفى بالتزامن مع بلوغه عامه الـ 92؛ إذ ولد في 3 مارس 1934 بمدينة دمياط. تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958، وعُين ممثلاً في المسرح القومي عام 1959، وكانت أولى أعماله المسرحية "عودة الشباب" للأديب توفيق الحكيم.

وشارك أبو زهرة في حوالي 100 مسرحية وقائمة طويلة من الأفلام السينمائية، أبرزها: "الاختيار"، "الشوارع الخلفية"، "النوم في العسل"، "أرض الخوف"، "حب البنات"، "تيتة رهيبة"، و"الجزيرة".

أخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وقدم عبد الرحمن أبو زهرة في الدراما التلفزيونية، بصمات لا تنسى في مسلسلات شهيرة، ومنها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "السقوط في بئر سبع"، "الزيني بركات"، "عمر بن عبد العزيز"، و"الملك فاروق".

وكان آخر ظهور فني له في عام 2021 من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبري، والجزء الأول من مسلسل "موضوع عائلي" مع الفنان ماجد الكدواني.

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يرد على شائعات الزهايمر



