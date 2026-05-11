استشاري تشريعات رقمية: المراهنات الإلكترونية صناعة عالمية بالمليارات

كتب : حسن مرسي

11:56 م 11/05/2026

الدكتور محمد حجازي

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن المراهنات الإلكترونية صناعة ضخمة عالميًا برؤوس أموال بالمليارات، تشمل الرهان على المباريات الرياضية وغيرها.

وأوضح حجازي خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على "الشمس"، أن منصات القمار تستخدم خوارزميات لمعرفة المستخدم الجديد وتكسبه مبالغ صغيرة بالبداية ثم تجره للإدمان.

وأشار إلى أن المراهنات حرام شرعًا وممنوعة قانونيًا في مصر، لكن المنع وحده غير كافٍ لوجود أدوات تكنولوجية تخترق الحجب.

ولفت إلى أن "المشكلة مش بس في التطبيقات العالمية، لكن كمان في جروبات على واتساب وفيسبوك بتنصب على الشباب بوعود مكاسب سريعة".

وأكد أن قانون العقوبات المصري الصادر عام 1937 يجرم القمار والمراهنات، لكن نصوصه قديمة وتحتاج لتطوير لمواكبة التطور الرقمي.

وشدد استشاري تشريعات التحول الرقمي على ضرورة التوعية كأولوية، مع إجراءات تنظيمية لمنع استخدام الكروت الائتمانية على مواقع القمار، والتعامل مع العملات المشفرة غير المصرح بها.

