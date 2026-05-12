قال الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن البلاد تشهد أجواء صيفية مبكرة قبل الموعد الرسمي لفصل الصيف المحدد فلكيًا في 21 يونيو، نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بمعدلات غير معتادة مقارنة بالأعوام الماضية، فيما يُعرف مجازيًا بـ”الصيف المبكر”، مؤكدًا عدم وجود أي ترحيل أو تغيير رسمي في فصول السنة.

وأوضح الدكتور فضل هاشم، لـ مصراوي، أن موعد فصل الصيف فلكيًا لا يزال ثابتًا في 21 يونيو، إلا أن موجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة غير المعتادة خلال فصل الربيع تدفع المواطنين للشعور بدخول الصيف مبكرًا، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على القطاع الزراعي والمحاصيل المختلفة.

وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر على مواعيد الزراعة والحصاد، فضلًا عن تأثيرها على نمو النباتات والإنتاجية الزراعية، وزيادة احتياجات المحاصيل للمياه والتسميد، إلى جانب ارتفاع معدلات انتشار بعض الآفات والأمراض الزراعية.

وأشار إلى أن أبرز الآفات المتوقع نشاطها خلال الفترة الحالية تشمل العنكبوت الأحمر والمن والبق والحشرات التي تفضل الأجواء الحارة والفروق الكبيرة بين درجات حرارة الليل والنهار، لافتًا إلى أن تأثيرها السلبي يظهر بصورة أكبر على محاصيل الخضر وبعض محاصيل الفاكهة، أبرزها المانجو، الفراولة، الطماطم، البطاطس، الفلفل، الباذنجان، والفاصوليا.

وأكد المدير التنفيذي لمركز معلومات المناخ أن التغيرات المناخية لا تؤدي إلى احتراق المحاصيل أو تلفها بالكامل كما يتردد أحيانًا، وإنما قد تؤثر على جودة وإنتاجية بعض المحاصيل، موضحًا أن وزارة الزراعة تعمل على الحد من التأثيرات السلبية عبر التوصيات الفنية والإرشادات المستمرة للمزارعين.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على اختيار أصناف زراعية أكثر قدرة على تحمّل الظروف المناخية، إلى جانب تعديل المعاملات الزراعية وفق طبيعة كل منطقة ومحصول، مشيرًا إلى أن لكل محافظة ظروفًا مناخية مختلفة تتطلب توصيات خاصة للتعامل مع موجات الحرارة.

ولفت إلى أن مديريات الزراعة بالمحافظات تصدر بشكل دوري إرشادات للمزارعين تتعلق ببرامج الري والرش الوقائي وأساليب التعامل مع التقلبات الجوية، بهدف تقليل تأثير الموجات الحارة على المحاصيل الزراعية.