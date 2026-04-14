خاص| نقل سامي عبدالحليم للعناية المركزة مجدداً.. وزوجته تكشف التفاصيل

كتب : مصطفى حمزة

12:40 م 14/04/2026

سامي عبدالحليم وزوجته

كشفت الفنانة منى أبو سديرة عن تطورات جديدة في حالة زوجها الفنان سامي عبد الحليم الصحية، الذي يخضع للعلاج في إحدى المستشفيات.

زوجة سامي عبدالحليم تتحدث لمصراوي

وتحدثت الفنانة منى أبو سديرة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقالت: "بسبب معاناته من التعب، نُقل زوجي سامي عبدالحليم مجدداً إلى غرفة العناية المركزة".

تفاصيل مرض الفنان سامي عبدالحليم

ونفت الفنانة منى أبو سديرة مؤخراً ما تردد عن تكفل الفنان خالد النبوي بمصاريف علاج زوجها الفنان سامي عبد الحليم، موضحة أنه يخضع للعلاج على نفقته الخاصة، وتأمينه بأكاديمية الفنون.

ويخضع الفنان الكبير سامي عبد الحليم، الذي يعد من أبرز رموز الإبداع المسرحي، للعلاج في المستشفى منذ مارس الماضي بسبب معاناته من جلطة في المخ.

آخر أعمال الفنان سامي عبدالحليم

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامي عبدالحليم مسلسل "زلزال" الذي عرض عام 2019، بطولة: محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبدالغني، حنان سليمان، هنادي مهنا، حسام داغر، أحمد صيام.

سامي عبدالحليم خالد النبوي

سواقي الفيوم تتوقف عن الهدير.. كيف حولها الإهمال من أثر عالمي إلى ديكور
حريق الزاوية الحمراء.. 5 وفيات داخل مصنع أحذية والنيران تلتهم المكان
حقيقة تحويل عبدالحفيظ للانضباط ورحيل أوسكار.. أبوريدة يحسم الجدل
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟
