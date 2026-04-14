كشفت الفنانة منى أبو سديرة عن تطورات جديدة في حالة زوجها الفنان سامي عبد الحليم الصحية، الذي يخضع للعلاج في إحدى المستشفيات.

زوجة سامي عبدالحليم تتحدث لمصراوي

وتحدثت الفنانة منى أبو سديرة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقالت: "بسبب معاناته من التعب، نُقل زوجي سامي عبدالحليم مجدداً إلى غرفة العناية المركزة".

تفاصيل مرض الفنان سامي عبدالحليم

ونفت الفنانة منى أبو سديرة مؤخراً ما تردد عن تكفل الفنان خالد النبوي بمصاريف علاج زوجها الفنان سامي عبد الحليم، موضحة أنه يخضع للعلاج على نفقته الخاصة، وتأمينه بأكاديمية الفنون.

ويخضع الفنان الكبير سامي عبد الحليم، الذي يعد من أبرز رموز الإبداع المسرحي، للعلاج في المستشفى منذ مارس الماضي بسبب معاناته من جلطة في المخ.

آخر أعمال الفنان سامي عبدالحليم

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامي عبدالحليم مسلسل "زلزال" الذي عرض عام 2019، بطولة: محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبدالغني، حنان سليمان، هنادي مهنا، حسام داغر، أحمد صيام.

